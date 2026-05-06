74% жителей Татарстана считают, что автоматизация труда повысит их продуктивность

Эксперты hh.ru провели опрос и выяснили, какие факторы, по мнению татарстанцев, помогают им работать продуктивнее.

Согласно исследованию, 74% опрошенных жителей республики уверены, что автоматизация части рабочих задач поможет им работать эффективнее. Чаще других в пользу автоматизации высказывается молодежь: среди респондентов до 18 лет таких 73%, в категории 18–24 года – 76%, в группе 25–34 года – 72%. Наиболее активно эту идею поддерживают представители сферы маркетинга, рекламы и PR (83%), сотрудники финансового сектора и бухгалтерии (81%), юристы (80%), а также представители высшего и среднего менеджмента (78%).

По материалам опроса, 55% опрошенных назвали стимулом повышения производительности обучение новым навыкам или повышение квалификации. 53% респондентов отметили готовность руководства прислушиваться к мнению персонала по улучшению рабочих процессов, 50% – повышение заработной платы, 44% – внедрение современных технологий или замену устаревшего оборудования, 40% – улучшение физических условий труда.

39% опрошенных указали на необходимость снизить уровень бюрократии и число бессмысленных совещаний, 34% — на снижение текучки кадров, 23% — на увеличение количества работников для снижения нагрузки, 11% — на увеличение общего финансирования бизнес-проектов.

Уровень реального внедрения технологий в компаниях оценивается работниками по-разному. 39% респондентов считают, что в их организациях процессы автоматизированы на хорошем уровне. 48% оценивают этот показатель как средний и хотят большей автоматизации, и лишь 8% заявили, что автоматизация в их компании находится на низком уровне.

Опрос проходил с 6 по 10 февраля 2026 года среди 2659 респондентов, в том числе из Татарстана.