74 юных спортсмена из ЛНР впервые сдали нормы ГТО в крымском центре «Сәләт — Ак Барс»

Фото: молодежный центр «Сәләт — Ак Барс»

В крымском молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» сегодня прошла сдача норм ГТО, в которой впервые в истории движения принимали участие юные спортсмены из Лисичанска и Рубежного.

74 ребят выступили в разных видах соревновательной программы: бег на 30 метров, челночный бег, прыжки и сгибания.

«Сегодня вы все пишите новую историю Луганской Народной Республики. Никто до вас в новейшей истории не сдавал комплекс ГТО. Значок ГТО это первый шаг к получению Олимпийской медали», — сказала заслуженный тренер РФ и посол ГТО Ольга Павлова, которая приехала в молодежный центр принимать нормативы ГТО.

Фото: молодежный центр «Сәләт — Ак Барс»

Одна из лучших спортсменов, сдавших нормативы на золото, Валерия Горохова из Лисичанска рассказала, что тренировки в начале пути давались сложно, но сейчас она чувствует, что стало проще делать отжимания и пресс.

«Я многих из ребят уже знала до поездки в „Сәләт — Ак Барс“, но близко познакомилась в дороге и во время подготовки к ГТО. Стараемся друг друга поддерживать. Вера друзей помогает показывать лучший результат», — отметила девушка.

Молодежный центр «Сәләт — Ак Барс» начал свою работу в июле 2022 года благодаря поддержке и участию Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Участниками проектов и смен являются победители и призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований в возрасте от 12 лет.