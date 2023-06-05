74% компаний в ПФО планируют увеличить штаб до конца года

В ПФО только каждая 10-я компания рассматривает сокращение штата, большинство — 74% — планируют увеличить численность сотрудников до конца 2023 года. Об этом говорится в исследовании, которое провел сервис по поиску работы hh.ru.

«Работодатели, которые планируют сокращение штата, отмечают, что в первую очередь это затронет роли, связанные с продажами (32%), бэк-офисные и административные роли (20%), а также HR-функцию (18%)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что организации намерены увеличить число производственного линейного персонала (50%), людей на позиции, связанной с продажами (44%), а также ИТ-специалистов (23%).