7,2 тыс. тонн татарстанской пшеницы нового урожая будет отправлено в Египет

Фото: Филиал «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по РТ

Специалисты филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по РТ провели предварительный осмотр и подготовку трюмов 2 теплоходов. Судна предназначены для транспортировки 7,2 тыс. тонн продовольственной пшеницы нового урожая в порт Краснодарского края с последующей отправкой в Египет.

«Отгрузка осуществлена на основании положительного заключения, выданного филиалом ЦОК АПК, а затем полученного карантинного сертификата Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан, подтверждающего соответствие продукции требованиям контракта и установленным требованиям страны-импортера», – сообщила начальник отдела приема заявок, проб (образцов) и выдачи результатов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Екатерина Заболонская.

Перед отправкой специалистами филиала ЦОК АПК произведен отбор образцов экспортного зерна с последующим лабораторным испытанием на соответствие условиям контракта, требованиям страны-импортера, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

За семь месяцев текущего года сотрудниками лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан было проведено исследование более 43 тысяч тонн экспортного зерна урожая 2024 года. Доля экспорта пшеницы составляет порядка 50 % от общего объема (22 тысячи тонн).

Также под контролем экспертов филиала были отправлены овес, горох, гречиха, лен, рапс, вика, расторопша в такие страны, как Беларусь, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Монголия, Китай, Турция.