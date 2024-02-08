72 семьи из Казани получили ключи от новых соципотечных квартир в ЖК «Мәхәббәт»

Ключи от новых соципотечных квартир в ЖК «Мәхәббәт» получили 72 семьи из Казани. Среди новоселов – работники бюджетной сферы, врач-грантополучатель, молодые и многодетная семьи, а также сотрудники предприятий, инвестирующих в реализацию программы соципотеки.

Новостройка – девятиэтажный, двухподъездный дом на 72 квартиры – расположена на пр. И. Шакирова, 18 в жилом районе «Салават Купере» и возведена за счет инвестиций Госжилфонда. Все квартиры оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

ЖК «Мәхәббәт» спроектирован с учетом современных урбанистических требований – это и комфортные места общего пользования, дворы без машин, зоны отдыха по возрастным предпочтениям, есть все как для спокойного отдыха, так и шумных игр, сообщили в Госжилфонде РТ.

Первые три дома ЖК «Мәхәббәт» на 420 квартир были заселены в конце 2023 года. Всего жилой квартал будет состоять из 14 домов переменной этажности (10-18 этажей) на 2003 квартиры. Техническая готовность остальных строящихся домов квартала варьируется от 9 до 50%.

В 2023 году Госжилфонд построил по всей республике 64 дома общей площадью 160,7 тысяч квадратных метров и обеспечил комфортным жильем 2966 татарстанских семей по доступным льготным условиям социальной ипотеки. В 2024 году Госжилфонд планирует построить в городах и районах Татарстана 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв.м.

Строительство нового дома позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, — обеспечить доступным и комфортным жильем граждан страны.