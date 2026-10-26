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Происшествия 26 октября 2026 14:39

72-летняя жительница Казани отдала мошенникам 650 тыс., пытаясь «спасти» деньги

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72-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, аферисты позвонили пожилой женщине и заявили, что ее сбережения находятся под угрозой. Злоумышленники убедили пенсионерку «спасти деньги», положив их на «безопасный счет».

К женщине приехал курьер мошенников, она отдала ему 650 тыс. рублей. Спустя некоторое время пенсионерка осознала, что была обманута, и обратилась в полицию. По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве.

#телефонные мошенники #мошенники #МВД по РТ
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