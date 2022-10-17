72-летний доброволец из РТ: «Могу готовить наводчиков орудий и учить управлять БПЛА»

Президент Федерации айкидо Татарстана Евгений Китаев в свои 72 года решил отправиться добровольцем на СВО. Он уверен, что может быть очень полезен на передовой. Пока военный комиссариат размышляет, разрешить ли татарстанцу в почтенном возрасте поехать в зону боевых действий, «Татар-информ» пообщался с ним и узнал, почему он принял это решение.

Евгений Китаев: «Кто-то же должен пойти. Молодежь бежит из страны» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я могу обучать бойцов управлять беспилотниками»

Евгению Китаеву 72 года. По собственному признанию, когда узнал о объявлении частичной мобилизации, решил пойти в военкомат и записаться в добровольцы. Евгений Александрович уверен, что его навыки и опыт пригодятся мобилизованным и другим добровольцам на передовой.

«Кто-то же должен пойти. Молодежь бежит из страны. В военкомате мне вообще сказали, что добровольцами идут люди моего возраста и мужики от 45 до 60 лет. В атаку я, конечно, не побегу – пользы будет мало. А вот работать, помогать в подготовке наводчиков орудий я могу. Приборы все для меня там знакомые», – уверен Евгений Китаев.

Евгений Александрович уверен – он в силах обучать бойцов управлению беспилотниками и квадрокоптерами. Ведь у него есть большой профессиональный опыт в авиамодельном спорте.

«Каким бы военнослужащий ни был хорошим механиком, если он не понимает, какой нужно устанавливать шаг винта и отбалансирован ли винт на квадрокоптере, то это станет большой проблемой, которая приведет к плачевным последствиям. Допустим, если неправильно посадить квадрокоптер и у него надломится винт, то при следующем запуске его просто разорвет на месте. А стоит такой аппарат почти 200 тысяч рублей. Поэтому обращение с ним требует навыков. Они у меня есть, и я обязан ими поделиться», – говорит доброволец.

Категоричного отказа в военкомате нашему герою не дали. Подполковника запаса заверили, что подумают над его предложением. Сейчас он ожидает звонка от военкомата и надеется, что скоро отправится на передовую:

«Я рассказал им, чем могу помочь, дальше уже не мне решать. Из моих друзей в СВО сейчас никто не участвует. Они все уже в почтенном возрасте, но мы часто созваниваемся, встречаемся и обсуждаем эту тему. У некоторых из них есть внуки, которые сейчас находятся на Украине. Они в свое время ушли в разведку и по этому направлению там работают. Мои друзья говорят так: ‘’Если бы взяли, то и я бы пошел’’».

Евгений Александрович уверен – он в силах обучать бойцов управлению беспилотниками и квадрокоптерами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Создал школу айкидо, которая существует уже 23 года

Евгений Китаев обладатель шестого дана айкидо, он президент Федерации айкидо Татарстана и с 2015 года является исполнительным директором филиала Российского союза боевых искусств по РТ. Подполковник запаса.

Евгений Александрович родился в 1948 году, детство пришлось на послевоенные годы. Его отец был летчиком-истребителем в Великую Отечественную войну, после нее продолжил службу. Отсюда у Евгения и появилась любовь к авиамодельному спорту, которым он увлекся еще в школьные годы. Из Нижнего Новгорода в Казань он переехал, чтобы осуществить мечту – поступить в Казанский авиационный институт.

«Я блестяще сдал экзамены, получив только одну четверку. Через год я по семейным обстоятельствам перевелся на заочное обучение, из-за перевода попал на срочную службу в армию. В то время все служили два года. Мои друзья после второго курса обучения в КАИ перевелись в Казанское высшее командно-инженерное училище и позвали меня туда. Мне не удалось поступить сразу на второй курс, я начал с первого», – рассказал Евгений Китаев.

По окончании Казанского высшего командно-инженерного училища Евгений Китаев получил звание лейтенанта и отправился на службу в Прибалтийский военный округ. Потом в Приволжский военный округ, а после него в группу советских войск в Германию. Там он отслужил еще 5 лет и в звании майора вернулся в Советский Союз.

«После еще нескольких таких путешествий я уволился со службы и уже окончательно переехал в Казань. Началась перестройка. В то время меня чисто случайно привели в спортивный зал, и я узнал, что такое айкидо. В 90-е я успел поработать на стройке, продавцом мяса на рынке и даже таксистом. Потом решил заняться бизнесом, у меня было три кафе, но я не прекращал заниматься айкидо. В 2000 году я получил первый черный пояс. В итоге бросил заниматься бизнесом и основал свою школу по айкидо, которая существует уже 23 года», – рассказал Евгений Китаев.

«В 2000 году я получил первый черный пояс. В итоге бросил заниматься бизнесом и основал свою школу по айкидо» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наблюдал в течение многих лет, как менялось мировоззрение украинских коллег»

«С 5 класса школы и до сих пор я занимаюсь авиамодельным спортом. Принимаю участие в российских и международных соревнованиях», – объянил наш герой.

Евгений Александрович рассказал, что соревнования по авиамодельному спорту проходят по такому же принципу, как и в фигурном катании. Есть набор фигур высшего пилотажа, которые нужно выполнить без ошибок на радиоуправляемой модели самолета.

«Раньше я ездил на этапы Кубка мира практически каждый год. Успел побывать на них в Литве и Лихтенштейне. На таких соревнованиях обычно собирались люди, которые друг друга знали. Но с каждым годом ребята из Украины вели себя все более некорректно. Они ходили со своими флагами и демонстрировали всякое пренебрежение и ненависть к другим участникам. А мы ведь с ними общались раньше. Там был такой мужчина, Макаров, я ему говорю: ‘’Ты что, вообще голову потерял? Мы же с тобой столько лет дружим, что ты делаешь?’’ Ничего он мне не ответил, его как будто подменили», – делится воспоминаниями Евгений Александрович.

«С 5 класса школы и до сих пор я занимаюсь авиамодельным спортом» Фото: © «Татар-информ»

«Пришло время в корне менять отношение к военной службе»

«Я полностью поддерживаю решение нашего Президента. Но сделал бы немного иначе. Для того, чтобы никто не думал о том, как бы бросить свою страну и уехать за бугор, нужно было, считаю, перекрыть все границы. На то, что туристические компании потеряют прибыль, можно было вообще не обращать внимания. И сделать так, чтобы лицам от 18 до 40 лет выезд был строго запрещен. Через неделю после этих действий нужно было объявлять мобилизацию», – уверен Евгений Китаев.

По мнению Евгения Китаева, мобилизацию необходимо проводить в несколько этапов. Тех, кто сейчас дослуживает установленный законом срок срочной службы, он предложил оставить в армии еще на год. Для того, чтобы посвятить это время только подготовке к участию в боевых операциях. Он уверен, что стоило объявить одновременно и призыв, и дополнительную мобилизацию. Тогда, уверен Китаев, Россия имела бы двойной мобилизационный состав.

«Я считаю, что надо обязательно увеличить срок срочной службы до двух лет. Сейчас как говорят про солдата: ‘’Он полгода молодой, остальные полгода рисует себе альбом дембеля’’. Вот и вся служба. Я думаю, что надо сделать так: вот пришел он на службу – три месяца ‘’оттарабанил’’ курс молодого бойца, а потом полтора года служит и занимается только своей подготовкой. Он станет за это время опытным воином», – считает собеседник агентства.

Евгений Александрович настаивает: чтобы освоить современную технику, нужно много времени и большой труд.

«Нам пора в корне менять отношение к военной службе: ‘’Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую’’», – напомнл он народную мудрость.

«Я считаю, что надо обязательно увеличить срок срочной службы до двух лет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Помогаем военнослужащим и вам советуем»

«Мы от Союза боевых искусств собрали группы, которые по очереди отвозят в зону СВО грузы с самым необходимым для военнослужащих. У нас списком заказывают вещи командования отдельных батальонов. Буквально позавчера отправили еще один груз, всего мы отослали уже пять машин», – рассказал Евгений Александрович.

Евгений провел аналогию сегодняшних дней с Великой Отечественной войной, напомнил, что тогда к солдатам на передовую приезжали артисты и это было очень важно.

«Представьте на секунду военнослужащих в окопе. Они грязные, потные, помыться либо негде, либо нет на это времени. И вдруг к ним приезжают ребята с подарками, вещами и медикаментами. Это огромная радость. Наши военнослужащие каждый день рискуют жизнью. Сейчас же война другая, сидишь и не знаешь, когда прилетит. Если дрон вражеский болтается где-то у верхушки дерева и засек тебя, нужно быстро менять позицию», – объясняет Евгений Александрович.

Стоит вспомнить опыт СССР и начать вводить специальные уроки начальной военной подготовки в школах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уроки НВП в школах жизненно необходимы»

Курсы начальной военной подготовки нужны в России в общем и в Казани в частности, но не для только что мобилизованных мужчин – поделился подполковник запаса. Он считает, что стоит вспомнить опыт СССР и начать вводить специальные уроки начальной военной подготовки в школах.

«У меня в школе были уроки труда, я умел держать в руках рубанок, пилу, напильник. Еще мы работали на станках. Уже тогда у нас была начальная военная подготовка. Я с одноклассниками маршировал, умел пользоваться винтовками ТОС-8. А к школе были приписаны близлежащие воинские части, из которых приезжали военные и проводили с нами занятия. Сейчас надо в учебных заведениях, особенно в институтах, вводить начальную военную подготовку. Это громадный пласт работы, который просто необходимо сделать. Я считаю так – начальная военная подготовка нужна для готовящихся к мобилизации, но вводить ее надо именно с учебных заведений», – уверен Евгений Китаев.

Евгений Александрович на вопрос корреспондента агентства, взялся ли бы он преподавать НВП в школе, ответил – с радостью!

«Хоть строевую, хоть огневую подготовку, что хотите. Я ничего не забыл и эти навыки могу передать юным дарованиям. Я уверен, что подобные умения жизненно необходимы школьникам и студентам. А главное, вводить их в школьную программу надо прямо сейчас», – подытожил Евгений Китаев.