Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
700 тыс. призовой фонд и баллы для вуза: в Менделеевске завершится олимпиада по химии
3 марта в арт-пространстве «Атмосфера» в Менделеевске пройдет закрытие Республиканской открытой олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева».
Призовой фонд олимпиады составляет 700 тыс. рублей, отдельно будет вручен специальный приз от попечителя олимпиады Романа Троценко. Победители получат сертификаты в магазин цифровой техники на 100 тыс. рублей, призеры – на 30 тыс. рублей. Такое же поощрение получат и наставники детей.
«Мы утвердили внушительный призовой фонд в 700 тысяч рублей. Олимпиада по химии „Потомки Менделеева“ — это один из способов выявить и поощрить талантливых детей, которые увлечены химией, возможность помочь им в этом направлении», — рассказал на открытии генеральный директор химического комплекса «Аммоний» Дмитрий Макаров.
Казанский федеральный университет в рамках поддержки начислит дополнительные баллы при поступлении в вуз: 5 баллов — победителям и 3 балла — призерам.
Событие, приуроченное к Году научно-технологического развития в Татарстане, проводится с 29 февраля по 3 марта. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, мероприятие собрало участников со всей страны.
В Татарстан приехали 60 участников очного тура олимпиады. Всего заявки на участие в олимпиаде поступили от 723 старшеклассников из 36 регионов России, до заключительного этапа были допущены 76 человек.
«Химия в 21-м веке остается важнейшей наукой, потому что генные материалы, катализаторы, батареи, электролиты, совместные лекарства – это всё, на что химия влияет и что она производит. Ребята, посмотрите вокруг себя, ваши коллеги, товарищи, с кем вы будете отвечать на вопросы олимпиады – они и будут составлять цвет российской химии», – обратился к ребятам Роман Троценко.
В видеоформате к участникам обратился и Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.
«Уверен, многие из вас выберут науку. В Татарстане многое делается для того, чтобы наукой хотели заниматься с детства и продолжали заниматься в будущем. Желаю вам успехов в олимпиаде, в науке и в жизни», — сказал Рифкат Минниханов.
Олимпиада по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Казанского (Приволжского) Федерального университета, Министерства в рамках поручения Раиса Татарстана Рустама Минниханова по привлечению кадров в промышленность.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»