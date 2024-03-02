700 тыс. призовой фонд и баллы для вуза: в Менделеевске завершится олимпиада по химии

3 марта в арт-пространстве «Атмосфера» в Менделеевске пройдет закрытие Республиканской открытой олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева».

Призовой фонд олимпиады составляет 700 тыс. рублей, отдельно будет вручен специальный приз от попечителя олимпиады Романа Троценко. Победители получат сертификаты в магазин цифровой техники на 100 тыс. рублей, призеры – на 30 тыс. рублей. Такое же поощрение получат и наставники детей.

«Мы утвердили внушительный призовой фонд в 700 тысяч рублей. Олимпиада по химии „Потомки Менделеева“ — это один из способов выявить и поощрить талантливых детей, которые увлечены химией, возможность помочь им в этом направлении», — рассказал на открытии генеральный директор химического комплекса «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Казанский федеральный университет в рамках поддержки начислит дополнительные баллы при поступлении в вуз: 5 баллов — победителям и 3 балла — призерам.

Событие, приуроченное к Году научно-технологического развития в Татарстане, проводится с 29 февраля по 3 марта. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, мероприятие собрало участников со всей страны.

В Татарстан приехали 60 участников очного тура олимпиады. Всего заявки на участие в олимпиаде поступили от 723 старшеклассников из 36 регионов России, до заключительного этапа были допущены 76 человек.

«Химия в 21-м веке остается важнейшей наукой, потому что генные материалы, катализаторы, батареи, электролиты, совместные лекарства – это всё, на что химия влияет и что она производит. Ребята, посмотрите вокруг себя, ваши коллеги, товарищи, с кем вы будете отвечать на вопросы олимпиады – они и будут составлять цвет российской химии», – обратился к ребятам Роман Троценко.

В видеоформате к участникам обратился и Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

«Уверен, многие из вас выберут науку. В Татарстане многое делается для того, чтобы наукой хотели заниматься с детства и продолжали заниматься в будущем. Желаю вам успехов в олимпиаде, в науке и в жизни», — сказал Рифкат Минниханов.

Олимпиада по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Казанского (Приволжского) Федерального университета, Министерства в рамках поручения Раиса Татарстана Рустама Минниханова по привлечению кадров в промышленность.