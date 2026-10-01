700 сайтов и групп, где детей склоняли к преступлениям, заблокировали в РФ

За этот год в России были заблокированы 700 интернет-ресурсов, склонявших детей к преступлениям. Об этом сегодня на 24-м заседании генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества заявил Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

«В Российской Федерации детство признается важнейшим этапом развития человека на самом высоком государственном уровне. С 2018 года в нашей стране проходит десятилетие детства. Основой для этого стал Указ Президента России Владимира Владимировича Путина. Им же утверждена стратегия комплексной безопасности детей на период до 2030 года. Многие его положения сформулированы по нашим предложениям исходя из практики прокурорского надзора и основано на понимании угроз. Надзорный опыт в полной мере востребован также при формировании корректировки информативно-правовой базы нашей страны», – рассказал Генпрокурор РФ.

Также в прошлом году по инициативе Генпрокуратуры усилена уголовная ответственность за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественные действия, в том числе с использованием социальных сетей и интернета.

«Ранее по искам Генеральной прокуратуры деятельность криминальных движений, подвергающих подростков психологическому воздействию в целях склонения к насилию и жестокости, Верховным судом Российской Федерации признана террористической и запрещенной. К сожалению, в последнее время количество деструктивного контента заметно возрастает. Во многом это связано с подрывной деятельностью украинских спецслужб и их пособников. Используя шантаж и угрозы, они склоняют подростков к совершению террористических актов и диверсий, снабжают их инструкциями по изготовлению взрывных устройств. По нашим требованиям такая информация в интернете оперативно блокируется. Только в текущем году доступ был ограничен более чем к 700 соответствующим ресурсам», – заявил он.

Наряду с этим предотвращается распространение в сети материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, добавил Александр Гуцан.

«Продвижение в молодежной среде подобных идей, безусловно, подрывающих нравственные устои, во многих случаях происходит под прикрытием финансирования из-за рубежа псевдогуманитарных проектов. Примечательно, что 90% иностранных и международных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, пагубно воздействовало именно на молодежь и именно через образование и просвещение. Мы готовы поделиться сведениями о той работе, которая была проведена на этом направлении. Вместе с тем полагаю, что вы согласитесь, что противодействие деструктивному влиянию, особенно в цифровом пространстве, не может ограничиваться одним из объектов», – отметил Генпрокурор РФ.

Самым главным он назвал формирование у детей стойкого непринятия идей, способных нанести вред их развитию.

«Для этого в нашей стране на законодательном уровне, на законодательной основе действует система профилактики. Она объединяет комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, правоохранительные ведомства, органы опеки и попечительства, социальная защита, образование и здравоохранение, молодежные и детские организации. Во взаимодействии они выявляют и устраняют причины, условия совершения подростками антиобщественных действий, проводят социально-педагогическую реабилитацию детей», – заявил Генпрокурор.

Во время надзорных проверок пресекаются нарушения при ведении индивидуальной профилактической работы с трудными подростками и их родителями, подчеркнул он.