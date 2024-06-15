70 тысяч гостей, ярмарка, скачки и Дина Гарипова: Всероссийский сельский Сабантуй в Барде

70 тысяч гостей из 50-ти субъектов России

Место для очередного, уже 14-го по счету Всероссийского сельского Сабантуя было выбрано не случайно - в этом году Бардымский муниципальный округ Пермского края отмечает 100-летие с момента своего основания и 240-летие первого письменного упоминания о праздновании Сабантуя на пермской земле.

В сегодняшнем праздновании приняли участие около 70 тысяч человек из 50-ти субъектов России — это примерно в семь раз больше численности населения Барды. Около сотни производителей из Пермского края и других регионов России представили свою продукцию на ярмарке Сабантуя.

Помимо этого, весь день для гостей праздника работает традиционная программа Сабантуя, в том числе скачки, борьба и народные игры, а также большая культурная и спортивная программа. Так, на главной сцене праздника ожидаются выступления ВИА «Волга-Волга» и Дины Гариповой.

Поздравить бардымцев и гостей села с открытием традиционного сельского праздника приехали Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Перед открытием Сабантуя Рустам Минниханов возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля, установленному в Барде в этом году. Вместе с губернатором Пермского края Раис РТ посетил также различные творческие и презентационные площадки Сабантуя, в том числе Пермский квартал и Подворье Республики Татарстан, организованное Кукморским районом РТ.

Помимо этого, в рамках семейного фестиваля, приуроченного к бардымскому Сабантую, они поздравили пары, имеющие 50-летний супружеский «стаж».

«Мы видим положительные изменения в Барде»

Оба региональных руководителя обратились к участникам Сабантуя с приветственным словом. Дмитрий Махонин в своем выступлении подчеркнул, что это большой праздник для Бардымского округа и всего края.

«Мы рады видеть так много гостей из разных регионов страны. В Прикамье уважают культуру и уникальные традиции разных народов. У нас в мире и согласии живут представители более 120 национальностей. Сабантуй — древний праздник, который напоминает о важных ценностях – любви к родной земле, уважении к труженикам села, сохранении национальных традиций. Их мы передаем молодому поколению, в том числе благодаря Сабантую», – сказал губернатор.

Он также поблагодарил Раиса Татарстана за поддержку мероприятия и укрепление добрососедских связей между регионами.

«Мы здесь уже во второй раз, - напомнил в своем выступлении Рустам Минниханов (Барда уже принимала Всероссийский сельский Сабантуй в 2013 году, - прим. Т-и). - Мы видим, что с каждым годом Пермский край становится все краше. Заметны и положительные изменения, которые происходят в селе Барда. Очень рады тому, что сегодня вместе с вами мы отмечаем самый любимый праздник — Сабантуй».

Минниханов, в свою очередь, поблагодарил руководство Пермского края и бардымские власти за образцовую организацию праздника и теплый прием.

«Сабантуй объединяет всех, кому дороги труд на родной земле и согласие между народами»

В Сабантуе приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов – его регион, а именно город Вятские Поляны, примет Всероссийский сельский Сабантуй в следующем году, а также сенатор Алексей Пушков, представляющий в Совете федерации РФ Законодательное собрание Пермского края, и заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

Александр Соколов в своем выступлении на церемонии открытии сообщил, что план мероприятий по подготовке к Сабантую в Вятских Полянах уже разрабатывается, и подчеркнул, что этот праздник объединяет всех, кому дороги труд на родной земле и согласие между народами.

В завершение официальной программы праздника были вручены государственные награды Республики Татарстан и Пермского края.

Сегодня же, в рамках рабочей поездки Рустама Минниханова в Пермский край, Раис РТ и губернатор края подписали план мероприятий на 2024-2027 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между двумя регионами.

Фотографии: телеграм-канал Рустама Минниханова