70 тысяч альметьевцев получили качественную канализацию после капремонта

В Альметьевске завершен капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора. Коллектор введен в эксплуатацию в 1972 году, его общая протяженность составляет 2486 м. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Капремонт стартовал в 2025 году. Как сообщили в ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», в текущем году обновлен участок от улицы Гатина-Больничная до канализационной насосной станции №2 протяженностью 1557 м. Также здесь установлены 25 новых колодцев.

Строительно-монтажные работы стали возможны в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с финансированием 343 млн рублей. В результате модернизации объекта улучшилось качество предоставления коммунальных услуг для более 70 тысяч альметьевцев.

Напомним, что в 2026 году в программы модернизации коммунальной инфраструктуры включены 133 мероприятия в 35 муниципальных образованиях Татарстана на сумму 12,5 млрд рублей.

В том числе в федеральную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» вошли 17 объектов, из них реализованы 14.

По республиканской программе, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, предусмотрены 116 мероприятий с обновлением 238 км инженерных сетей. Работы к данному моменту завершены на 86 объектах.