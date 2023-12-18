70 молодежных учреждений из районов РТ получили 50 млн рублей на свои проекты

Фото: Минмолодежи Татарстана

В Татарстане подвели итоги грантового конкурса для районных учреждений молодежной политики. Поддержку на общую сумму 50 млн рублей получили 70 организаций, сообщает Минмолодежи РТ.

Все проекты — победители будут реализованы в 2024 году. Как отметил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков, инициативы направлены на сохранение семейных ценностей, развитие творчества, спорта, патриотическое воспитание, развитие предпринимательских навыков, проведение мастер-классов и другие.

«Вот уже третий год подряд проводим грантовый конкурс при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова. Важная мера поддержки наших муниципальных молодежных учреждений. <...>Такие проекты позволяют охватить разные категории молодежи и дать им возможность проявить себя», — отметил министр.

Одним из обладателей гранта стал молодежный клуб «Нур» из Набережных Челнов. За 749 700 рублей здесь реализуют проект «Я студент». В его рамках запланированы работа с молодыми избирателями с организацией политических дебатов и обсуждений, а также форум татарской молодежи. Ожидается, что проект охватит более 700 молодых людей.

В министерстве отметили, что в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, большинство проектов нацелены на укрепление семейных ценностей.

К примеру, казанский Центр психолого-педагогической помощи «Доверие» получил 1 млн рублей на проект «Семейный путеводитель». Благодаря ему в городе проведут творческие мастер-классы, экскурсии, семейные походы, тренинги и консультации. Сохранить гармонию в доме и семейный бюджет участниками проекта помогут опытные психологи, медики, логопеды и специалисты по финансам.

Уже второй год подряд в Балтасинском районе проведут семейный проект «Гаилә Гажәеп Галәм». На эти цели выделено 500 тыс. рублей. Средства пойдут на организацию мастер-классов, спортивных игр и презентацию традиций 150 семей.

Еще одним обладателем гранта стал молодежный центр «Барс» Елабужского района. Он получил 800 тыс. рублей на проведение форума «Правый берег. Молодые семьи». Для участников проведут обучающие программы, которые помогут укрепить отношения между детьми и родителями, мастер-классы по финансовой грамотности, детской психологии и ведению бюджета.