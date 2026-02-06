70-летние юбиляры семейной жизни из Татарстана раскрыли секрет прочного брака

70-летнюю годовщину семейной жизни отметили супруги Гаранины из села Соколка Мамадышского района Татарстана. Супруги поставили свои подписи в почетной книге юбиляров, их поздравила начальник отдела ЗАГС Мамадышского района Ляйсан Дульмиева. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

Фото: пресс-служба ЗАГСа Кабмина РТ

Своим секретом семейного долголетия благодатные юбиляры называют уважительное отношение друг к другу.

«Никогда ни одного грубого слова не говорили друг другу, всегда были терпеливы, сдержаны» – рассказала Тамара Гаранина.

Как отметила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова, за прошлый год ЗАГСы чествовали около 2 тыс. пар республики, проживших 50 лет в совместном браке, еще 300 пар прожили вместе 60 лет и 12 пар отметили благодатные свадьбы.