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Общество 23 мая 2024 16:02

В Челнах 70% выпускников школ планируют покинуть город

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70% одиннадцатиклассников Набережных Челнов планируют уехать из города для дальнейшего обучения. Об этом на прошедшей онлайн пресс-конференции рассказал начальник Управления образования Автограда Рустем Хузин.

«Порядка 40% выпускников планируют продолжить обучение в вузах других городов республики, и еще 30% выбирают для себя вузы России. За пределы региона выпускники уезжают в основном за теми специальностями, которые не представлены в учебных заведениях Татарстана», — отметил Хузин.

Оставшиеся 30% выпускников планируют продолжить обучение в вузах города.

Спикер напомнил, что учебный год завершится 27 мая. В субботу, 25 мая, прозвенит «Последний звонок», его участниками станут более 6,2 тыс. девятиклассников и почти 1,9 тыс. одиннадцатиклассников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ.

#Набережные Челны
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