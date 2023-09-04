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7 сентября в Татарстане состоится вебинар по вопросам налогообложения
Вопросы налогообложения обсудят на вебинаре, который пройдет в Татарстане 7 сентября, сообщает пресс-служба УФНС по РТ.
На вебинаре расскажут о применении специальных налоговых режимов и о том, как правильно выбранный режим налогообложения позволяет спрогнозировать налоговую нагрузку и правильно организовать учет.
Спикером выступит начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Эльмира Хамидуллина.
Начало вебинара запланировано на 10 утра. Принять в нем участие могут все желающие. Для участия необходима регистрация, которую можно пройти по ссылке.
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