7 сентября в Татарстане состоится вебинар по вопросам налогообложения

Вопросы налогообложения обсудят на вебинаре, который пройдет в Татарстане 7 сентября, сообщает пресс-служба УФНС по РТ.

На вебинаре расскажут о применении специальных налоговых режимов и о том, как правильно выбранный режим налогообложения позволяет спрогнозировать налоговую нагрузку и правильно организовать учет.

Спикером выступит начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Эльмира Хамидуллина.

Начало вебинара запланировано на 10 утра. Принять в нем участие могут все желающие. Для участия необходима регистрация, которую можно пройти по ссылке.

