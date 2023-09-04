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Экономика 4 сентября 2023 09:14

7 сентября в Татарстане состоится вебинар по вопросам налогообложения

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Вопросы налогообложения обсудят на вебинаре, который пройдет в Татарстане 7 сентября, сообщает пресс-служба УФНС по РТ.

На вебинаре расскажут о применении специальных налоговых режимов и о том, как правильно выбранный режим налогообложения позволяет спрогнозировать налоговую нагрузку и правильно организовать учет.

Спикером выступит начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Эльмира Хамидуллина.

Начало вебинара запланировано на 10 утра. Принять в нем участие могут все желающие. Для участия необходима регистрация, которую можно пройти по ссылке.

#налогообложение #вебинар #уфнс по рт
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