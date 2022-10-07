7 октября отмечается Всемирный день действий «За достойный труд!»

7 октября 2022 проходит Всероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». В этом году Всемирному дню действий за достойный труд, который традиционно отмечается 7 октября, исполняется пятнадцать лет.

Акция российского профсоюзного движения 7 октября 2022 года посвящена защите законных прав и интересов трудящихся, с учетом реалий сегодняшнего дня. Девизы акции этого года — «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента Российской Федерации!», «Zа мир без нацизма!», «Zа Победу!».

В этом году Всероссийская акция профсоюзов «За достойный труд!» проходит в ситуации беспрецедентного давления на нашу страну, которое выражается не просто в проведении санкционной политики, но и в обстановке военного противостояния, направленного на подрыв национального суверенитета России. В современных реалиях продолжать добиваться воплощения идеалов достойного труда и социальной справедливости, можно лишь успешно завершив специальную военную операцию. Победу России в этой жестокой схватке с «коллективным Западом» нам обеспечат сплочение общества на патриотической основе и перенастройка всей российской экономики с целью укрепления могущества нашей Родины.

Профсоюзы в новых реалиях через инструменты социального партнерства продолжают активную работу за права работников на соблюдение норм трудового законодательства и охраны труда, на социальную защиту и обязательное социальное страхование, поддерживают проактивные формы выплаты пособий, настаивают на возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, ведут работу по социально-экономическому развитию районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также борются за получение трудящимися качественной и доступной медицинской помощи.

Профсоюзы России продолжают поддержку и своих коллег в Донецкой народной республике и Луганской народной республике, на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях в их стремлении вернуться к мирной жизни и нормализовать трудовые отношения. Пострадавшему в ходе СВО населению Донбасса отраслевые профсоюзы и территориальные объединения организаций профсоюзов оказывают гуманитарную помощь, в том числе во временном размещении граждан на территории России и летнем оздоровлении детей. Проводятся взаимные консультации.

Всероссийская акция в день действий «За достойный труд!» проходит в форме организованных по всей стране агитационных автопробегов и велопробегов, заседаний трехсторонних комиссий.

В Татарстане мероприятия Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!» стартовали в городе Набережные Челны, где прошла легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие камазовцы, работники культуры и образования города.

В Казани автопробег стартовал от здания Дворца труда 3 октября и прошел под лозунгами «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!».

«Цели сегодняшнего автопробега близки каждому, кто трудится: мы выступаем за достойные условия труда, соблюдение трудового законодательства, социальную защиту», — отметила в ходе акции председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева.

Из Казани колонна автомобилей направилась в город Зеленодольск, где состоялась встреча с профсоюзным активом, представителями администрации и работодателей района, специалистами по кадровой работе, охране труда. Всего приняли участие более ста пятидесяти человек.

Молодежное крыло профсоюзов Татарстана традиционно провели Республиканский конкурс детского рисунка «Я б в рабочие пошел..» и выпустили видеоролик «Труд. Мой выбор», в котором молодежь освещает условия и дополнительные гарантии, которые предоставляются на предприятиях и в организациях республики.

В других городах и районах республики прошли заседания трехсторонних комиссий, собрания профсоюзного актива, на которых обсуждались вопросы достойного труда, заработной платы и охраны труда.