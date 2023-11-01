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7-8 ноября в Казани пройдет турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова
В Казани 7-8 ноября пройдет финал VI международного турнира молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. В нем встретятся восемь сильнейших молодых специалистов из России и Казахстана.
В этом году оргкомитет обработал 427 заявок из Москвы, Астаны, Алматы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Богатых Сабов и других городов. Только 32 заявки прошли во второй этап. «В этом году среди финалистов ожидаем увидеть представителей городов Казань, Санкт-Петербург, Москва, Лобня, Богатые Сабы, а также двух молодых поваров из Казахстана», – рассказали в оргкомитете турнира.
Финал турнира пройдет 7 ноября в Старо-Татарской слободе. Участники представят свои блюда, в основе которых используются локальные продукты, презентуют их членам жюри из именитых шеф-поваров республики и покажут свое мастерство на кухне.
Церемония награждения пройдет 8 ноября в IT-парке им.Башира Рамеева.
О том, как турнир проходил в прошлом году, читайте в материале «Татар-информа» «Достойные преемники Ахметзянова»: Казань приняла финал международного турнира поваров.
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