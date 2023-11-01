7-8 ноября в Казани пройдет турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани 7-8 ноября пройдет финал VI международного турнира молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. В нем встретятся восемь сильнейших молодых специалистов из России и Казахстана.

В этом году оргкомитет обработал 427 заявок из Москвы, Астаны, Алматы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Богатых Сабов и других городов. Только 32 заявки прошли во второй этап. «В этом году среди финалистов ожидаем увидеть представителей городов Казань, Санкт-Петербург, Москва, Лобня, Богатые Сабы, а также двух молодых поваров из Казахстана», – рассказали в оргкомитете турнира.

Финал турнира пройдет 7 ноября в Старо-Татарской слободе. Участники представят свои блюда, в основе которых используются локальные продукты, презентуют их членам жюри из именитых шеф-поваров республики и покажут свое мастерство на кухне.

Церемония награждения пройдет 8 ноября в IT-парке им.Башира Рамеева.

О том, как турнир проходил в прошлом году, читайте в материале «Татар-информа» «Достойные преемники Ахметзянова»: Казань приняла финал международного турнира поваров.