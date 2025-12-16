news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 декабря 2025 10:04

675 лифтов заменят в Татарстане до конца года за счет дополнительного финансирования

Читайте нас в
Телеграм
675 лифтов заменят в Татарстане до конца года за счет дополнительного финансирования
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Республике Татарстан до конца 2025 года будут заменены 675 лифтов. Об этом со ссылкой на региональное Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ сообщает Правительство РФ.

Это стало возможным благодаря программе капитального ремонта, реализуемой в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным Фонда развития территорий, 7 регионов направили на замену лифтов средства в рамках списания бюджетных кредитов.

В ведомстве также сообщили, что на замену лифтового хозяйства еще 36 субъектов страны намерены направить средства, высвобождаемые за счет списания двух третей бюджетных кредитов. Такое решение позволяет быстрее решать вопрос замены старого оборудования на новое. До 15 февраля 2030 года в стране планируют заменить порядка 97 тыс. лифтов, в том числе за счет применения этого механизма.

«Программы капитального ремонта, которые реализуются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", масштабны по размеру. В них включено почти 728 тыс. многоквартирных домов, где проживают более 91 млн граждан. Это больше половины населения страны. Комплекс работ включает обновление ключевых элементов: инженерных коммуникаций, кровли, фасадов и лифтового оборудования. Это необходимо для поддержания эксплуатационных характеристик зданий и предотвращения их преждевременного старения», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Тем не менее еще сохраняются проблемы с соблюдением сроков и качеством выполнения работ. Поэтому регионам важно правильно приоритизировать работы, продолжать наращивать темпы и сокращать сроки устранения недостатков», – добавил он.

Все российские регионы, где в многоквартирных домах есть требующее замены лифтовое оборудование, утвердили соответствующие планы на 5 лет. Минстрой России совместно с Фондом развития территорий оказал регионам методическую поддержку при разработке планов, в которых отражены количество лифтов, подлежащих замене, и источники финансирования.

#лифты #Марат Хуснуллин #Правительство РФ #Минстрой рт #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025