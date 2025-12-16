675 лифтов заменят в Татарстане до конца года за счет дополнительного финансирования

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Республике Татарстан до конца 2025 года будут заменены 675 лифтов. Об этом со ссылкой на региональное Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ сообщает Правительство РФ.

Это стало возможным благодаря программе капитального ремонта, реализуемой в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным Фонда развития территорий, 7 регионов направили на замену лифтов средства в рамках списания бюджетных кредитов.

В ведомстве также сообщили, что на замену лифтового хозяйства еще 36 субъектов страны намерены направить средства, высвобождаемые за счет списания двух третей бюджетных кредитов. Такое решение позволяет быстрее решать вопрос замены старого оборудования на новое. До 15 февраля 2030 года в стране планируют заменить порядка 97 тыс. лифтов, в том числе за счет применения этого механизма.

«Программы капитального ремонта, которые реализуются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", масштабны по размеру. В них включено почти 728 тыс. многоквартирных домов, где проживают более 91 млн граждан. Это больше половины населения страны. Комплекс работ включает обновление ключевых элементов: инженерных коммуникаций, кровли, фасадов и лифтового оборудования. Это необходимо для поддержания эксплуатационных характеристик зданий и предотвращения их преждевременного старения», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Тем не менее еще сохраняются проблемы с соблюдением сроков и качеством выполнения работ. Поэтому регионам важно правильно приоритизировать работы, продолжать наращивать темпы и сокращать сроки устранения недостатков», – добавил он.

Все российские регионы, где в многоквартирных домах есть требующее замены лифтовое оборудование, утвердили соответствующие планы на 5 лет. Минстрой России совместно с Фондом развития территорий оказал регионам методическую поддержку при разработке планов, в которых отражены количество лифтов, подлежащих замене, и источники финансирования.