Почти две трети россиян хотя бы раз спрашивали совета у нейросетей по деньгам – 65%, следует из ноябрьского опроса ВТБ (1500 человек, города-миллионники, 18–65 лет). 30% делают это регулярно, еще 35% пробовали разово. 16% хотели бы начать, 15% не планируют, 5% вообще не пользуются ИИ.

Чаще всего нейросеть просят сравнить банковские продукты (52%), объяснить термины и новости или подобрать вклад и накопительный счет (42%). Каждый третий с ее помощью планирует бюджет и следит за расходами, каждый четвертый – проверяет предложения на мошенничество, подбирает кредит или ипотеку и считает платеж. Каждый пятый просит совета по акциям, облигациям и фондам.

При этом окончательное решение у 40% остается за собой. Треть доверяет сотрудникам банков и брокерам, каждый десятый – в равной степени друзьям, родственникам и ИИ-ассистентам.