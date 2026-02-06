6,5 млн посетителей и новые сервисы: что изменилось в работе МФЦ Татарстана

Офисы МФЦ в Татарстане в 2025 году приняли рекордные 6,5 млн заявителей. Сеть центров расширила сервисы: от борьбы с мошенничеством до запуска первого в РФ специализированного офиса для мигрантов. Как меняется система «Моих документов», за счет чего удалось решить кадровый кризис и что ждет МФЦ в ближайшие годы – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежедневно МФЦ в Татарстане посещают около 15 тыс. человек

В 2025 году офисы МФЦ Татарстана приняли 6,5 млн заявителей, что на 400 тыс. больше, чем годом ранее, заявила директор ГБУ МФЦ РТ Ленара Музафарова на итоговом заседании ведомства.

Сеть в республике состоит из 60 универсальных офисов, которые дополнены специализированными – МФЦ для бизнеса и уникальным отделом по работе с мигрантами. Общее число окон приема – 870. Через эту систему гражданам доступны 303 вида государственных и муниципальных услуг.

Ежедневно центры посещают около 15 тыс. человек. Такой рост потока подтверждает, что, несмотря на развитие цифровых каналов, офлайн-формат с живым общением остается критически важным.

«Сегодня МФЦ Татарстана представляет собой обширную комфортную и ориентированную на потребителей сеть, обеспечивающую шаговую доступность для 90% населения», – сказала Музафарова.

Директор МФЦ также обозначила самые популярные виды услуг:

государственный кадастровый учет – число обращений снизилось на 27%, до 949,5 тыс.;

информирование о налоговой задолженности – рост на 10,3%, до 823,3 тыс.;

миграционный учет иностранных граждан – рост на 25,4%, до 372 тыс.;

оформление СНИЛС – рост более чем вдвое, до 357,5 тыс.;

подтверждение учетной записи в ЕСИА – рост на 12,2%, до 256 тыс.

«Не случайно на вновь присоединенных к России территориях повсеместно и стремительно открываются офисы «Мои документы». Они – самая удобная, мобильная и надежная офлайн-площадка по предоставлению государственных услуг. Идет географическое развитие сети, происходят внутренние технологические и регламентные изменения. В этом и последующих годах наша работа будет строиться в соответствии с запросами общества и государства ради того, чтобы для обычного человека процесс получения нужного документа окончательно перестал быть вызовом и превратился в мимолетную обыденность», – добавила директор МФЦ.

Ленара Музафарова: «Сегодня МФЦ Татарстана представляет собой обширную, комфортную и ориентированную на потребителей сеть, обеспечивающую шаговую доступность для 90% населения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Борьба с мошенниками и повышение госпошлины

В 2025 году в работе МФЦ произошли изменения. Главное из них – с марта юридические лица больше не могут подавать документы на регистрацию прав через центры «Мои документы». Теперь они взаимодействуют только с Росреестром в электронном формате.

«Соответственно, ранее поступавшая в бюджет Татарстана половина от уплаченной организациями суммы госпошлины при обращении через центры госуслуг – с марта 2025 года – перестала поступать. По этой причине рост дохода в республиканский бюджет не наблюдается», – пояснила финансовые механизмы Ленара Музафарова.

Так, за 2024 год в бюджет республики поступил 561 млн рублей, а в 2025-м – 550 млн. Резкого спада удалось избежать за счет двукратного повышения госпошлины по услугам Росреестра по регистрации прав на недвижимость, пояснила Музафарова.

К другим изменениям можно отнести внедрение новых сервисов. В их числе – услуги по установлению запрета на оформление кредитов и покупку SIM-карт для защиты от мошенников.

«В последнее время офисы МФЦ стали первой инстанцией, куда бежит население, ставшее жертвами мошенников. Здесь помогут не только восстановить учетную запись на Госуслугах, но и оформить все необходимые запреты», – сказала директор.

За несколько месяцев (с августа прошлого года) установили запрет на кредиты 60,6 тыс. человек, 927 – на оформление SIM-карт.

«Мошенничество – это очень важная тема, особо актуальная в 2025 году. Здесь очень важно проводить кропотливую социальную работу. Коллеги, пожалуйста, продолжайте», – обратился к сотрудникам МФЦ министр цифровизации РТ Алексей Начвин.

Также центры начали принимать заявления от участников СВО на реабилитацию и заниматься внесудебным банкротством для этой категории граждан, приняв 13 и 17 заявлений соответственно.

Алексей Начвин: «Мошенничество – это очень важная тема, особо актуальная в 2025 году. Здесь очень важно проводить кропотливую социальную работу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кадровый прорыв и уникальный офис для мигрантов

Одной из самых серьезных внутренних проблем в 2024 году был кадровый кризис. При низком уровне заработной платы (всего 51% от средней по республике) центры теряли сотрудников быстрее, чем принимали новых: при принятых 178 специалистах уволились 236. Это приводило к дефициту сотрудников и росту очередей.

Ситуацию удалось исправить в 2025 году. Благодаря мерам поддержки со стороны руководства Татарстана и повышению оплаты труда в центры удалось принять 1 354 новых сотрудника, тогда как уволились 165. Такой кадровый прорыв позволил стабилизировать работу и вернуть республику в высшую группу федерального рейтинга, который составляет Минэкономразвития РТ.

«Благодаря повышению размера оплаты труда удалось удержать имеющийся кадровый состав учреждения, набрать недостающих специалистов в окна приема и тем самым исправить ситуацию с очередями», – отметила Ленара Музафарова.

На сокращение очередей повлияло и изменение по миграционному направлению. По словам директора МФЦ, «2024 и 2025 года отличились штурмом со стороны иностранных граждан». В то же время население республики старалось успеть подать заявления на замену прав за 2 тыс. рублей до двукратного повышения госпошлины в сентябре 2025-го.

«Специалисты центров делали все возможное, чтобы в полном объеме удовлетворить запросы на получение государственных услуг всех категорий граждан, обращающихся в МФЦ. Но при возросшем потоке заявителей принять оперативно всех посетителей МФЦ не могли. На обслуживание мигрантов уходило большое количество времени, в том числе из-за языкового барьера, а также необходимости их проверки в специальном Реестре контролируемых лиц на сайте МВД. По новым требованиям если нелегально находящийся иностранец внесен в Реестр, в предоставлении услуг ему отказывается», – добавила Музафарова.

Ответом на этот вызов стало создание в Казани на улице Авангардной первого в России специализированного офиса для мигрантов, организованного всего за 10 дней. Это значительно разгрузило остальные центры и нейтрализовало часовые очереди.

«Это большой пласт, здесь работа продолжается. Надо понимать, что миграционный поток не уменьшится. Гражданам, которые приезжают к нам, нужно тоже так же качественно оказывать услугу. Они двигают нашу экономику, нашу республики вперед», – оценил значимость этого решения заместитель Премьер-министра республики Роман Шайхутдинов.

Роман Шайхутдинов: «Миграционный поток не уменьшится. Гражданам, которые приезжают к нам, нужно тоже так же качественно оказывать услугу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Будущее с искусственным интеллектом

Технологическое развитие МФЦ в Татарстане идет по пути внедрения новых сервисов и масштабной модернизации инфраструктуры. Республика вошла в число первых 20 регионов, запустивших чат-бот в национальном мессенджере MAX для записи на прием и проверки статуса заявлений.

«Мы с вами одни из первых, кто сделал все необходимые записи внутри этой системы: записи на прием, отмену, расписание. Все это можно там посмотреть», – отметил Начвин.

Ключевым инфраструктурным проектом года стал пилотный переход 1000 рабочих мест МФЦ на виртуальную инфраструктуру на отечественной операционной системе «Астра Линукс». Этот опыт станет основой для модернизации всей бюджетной сферы республики.

Главным трендом на ближайшее будущее станет интеграция технологий искусственного интеллекта в работу центров. По словам главы Минцифры, в республике готовится соответствующая программа.

«В ближайшие месяцы мы примем пятилетку по ней. Я предлагаю подумать, как у нас такой большой многофункциональный центр будет работать при помощи ИИ. <…> Нужно, чтобы отделения МФЦ поняли, как нейросети могут облегчить им работы», – сказал он.

На данный момент в МФЦ переведено в электронный формат уже 76% работы, а цифровизировано около 12%, ответила Музафарова на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«Несмотря на рост цифровизации и электронных услуг, количество людей в центрах не убавляется. Неудобно все делать в онлайн. Ведь помимо того, что вы получаете одну услугу, вы еще задаете вопросы сотруднику: «А что сделать тут, а как лучше поступить?» И сотрудник вам ответит. Общение – это главное. Оно нужно нашим людям и всегда будет востребовано», – подытожила Музафарова.