65 лет назад на экраны вышла «Карнавальная ночь» — первый советский фильм про Новый год

65 лет назад — в 1956 году на экранах появился первый советский фильм про празднование Нового года. «Карнавальная ночь» стала первым самостоятельным фильмом режиссера Эльдара Рязанова, вышедшим на большие экраны.

В фильме снимались народная артистка СССР Людмила Гурченко, для которой роль организатора карнавала Леночки Крыловой стала второй в ее карьере, советский актер Игорь Ильинский и др.

Сюжет фильма рассказывает о подготовке работников Дома культуры к костюмированному новогоднему балу. Проведению развлекательной программы угрожает решение Серафима Огурцова (Игорь Ильинский), назначенного и. о. директора ДК, провести стандартно-бюрократическую программу с выступлениями докладчика и лектора-астронома. Никто из работников не хочет изменять ранее составленную программу и, прибегая к разным уловкам, чтобы отвлечь Огурцова, все весело празднуют наступление Нового года. Именно в этом фильме Людмила Гурченко исполняет известную песню «Пять минут».

Фильм стал лидером советского кинопроката в 1956 году. Через полвека Эльдар Рязанов снимает комедийно-музыкальный фильм, посвященный советскому мюзиклу, «Карнавальная ночь — 2, или 50 лет спустя».