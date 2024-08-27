64% россиян сталкиваются с фейками в интернете раз в неделю и чаще

На сегодняшний день 64% россиян сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. Однако количество людей, знающих о фактчекинге, стало больше. Об этом рассказал гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак в рамках пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году», проводимой в ТАСС.

«46% респондентов знают или что-то слышали о фактчекинге. 18% знают, но это знание зачастую поверхностное. Аудитория преувеличивает собственные способности к анализу информации. При этом 45% опрошенных считают, что имеющихся мер противодействия дезинформации недостаточно. Основной запрос — это запрос на привлечение лиц, распространяющих фейки, к ответственности и блокировку источников. Однако его зачастую трудно удовлетворить», — сказал он.

Сейчас в Рунете фиксируют уменьшение количества копий фейков, при том, что их уникальная численность остается на сопоставимом уровне. До 6 августа 2024 года снижалось количество фейков, связанных с темой СВО, добавил спикер. С января по март средняя доля просмотров фейковых новостей в этой категории составляла 69%. В июле количество просмотров снизилось до 35%, а в августе, после атаки на Курскую область, увеличилось до 81%.

«Мы предполагали, что к концу года будет порядка 15 млн копий фейков. Сейчас мы прогнозируем, что их будет около 8 млн. Уникальных фейков сегодня примерно столько же, сколько их было в прошлом году. При этом мы наблюдаем снижение интереса аудитории к СВО-повестке и усталости от информационного шума, который начал фиксироваться еще в 2023 году. Кроме того, мы видим, что фейки становятся более региональными. Если в начале СВО они распространялись на федеральном уровне, то сейчас мы наблюдаем смещение в сторону конкретных регионов и ситуаций, связанных с конкретными людьми», — объяснил Табак.

Чтобы эффективно бороться с дезинформацией, принять участие в этой борьбе должны не только профессионалы, но и пользователи интернета, добавила директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина. Также надо знакомить аудиторию с правилами информационной гигиены.

«Почему эта проблема в наше время так обострилась? Раньше мы видели официальные источники информации, а сейчас любой человек с выходом в интернет получает доступ к массовой аудитории и воспринимается пользователями как источник. Поэтому важно понимать, как отличать верифицированные источники и достоверную информацию», — говорит Ларина.

На сегодняшний день наиболее актуальным и обсуждаемым остаётся вопрос необходимости законодательной базы для эффективной борьбы с дезинформацией. Сейчас в российском законодательстве отсутствует понятие дипфейка, при этом есть утвержденное определение фейковой новости, отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

«Данные говорят о том, что сегодня ситуация лучше, чем год и два назад. Часть аудитории уже не реагирует на дезинформацию, если ведомства и платформы делают свою работу. В таком случае мы видим, что фейки у нас долго не живут. Законодательство у нас отстроено, потому что производителей дипфейков наказать можно уже сегодня, главное — их поймать», — объяснил Горелкин.

Сегодня фейки являются одним из главных оружий в информационной войне. В опровержении дезинформации, которая распространяется оппонентами в рамках информационных атак, в нашей стране приводится доказательная база. При этом украинская сторона к таким инструментам не прибегает, отметил политтехнолог, доброволец на СВО Платон Маматов. Кроме того, большая часть подобных фейков — короткоживущие, добавил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Особенность такой дезинформации состоит в том, что она призвана «затапливать» информационное пространство противника за счёт своего количества, объяснил эксперт.