64 общественных пространства Татарстана получат новый облик в 2024 году

В 2024 году в Татарстане обновят 64 общественные территории. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ с участием Раиса Рустама Минниханова заявил глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин, рассказали в пресс-службе руководителя РТ.

Министр подчеркнул, что работы в этом направлении ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», республиканских программ, а также Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.