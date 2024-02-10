Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
64 общественных пространства Татарстана получат новый облик в 2024 году
В 2024 году в Татарстане обновят 64 общественные территории. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ с участием Раиса Рустама Минниханова заявил глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин, рассказали в пресс-службе руководителя РТ.
Министр подчеркнул, что работы в этом направлении ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», республиканских программ, а также Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»