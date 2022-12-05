В Казани 62 юных предпринимателя получили гранты на реализацию социальных проектов

В казанском стадионе «Ак Барс Арена» прошла церемония награждения победителей образовательного проекта «Благопредприниматель» для детей-сирот, проживающих в социальных учреждениях страны. Всего в финал вышли 62 ребенка.

Образовательный форум проводился в Татарстане на протяжении восьми дней. Участники прибыли также из отдаленных регионов, таких как Бурятия, Якутия, Красноярский край, Тамбовская и Калининградская области и других.



Всероссийский проект направлен на изучение основ личной финансовой грамотности через призму социальных бизнес-проектов. Специалисты из разных отраслей бизнеса провели тренинги, на которых поделились секретами успеха и прикладными материалами. В завершение смены дети представили свои социальные проекты. Лучшие по решению экспертов 62 бизнес-идеи получили диплом и финансирование для будущей реализации.

Во время награждения председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева отметила, что в этом году проект объединил 30 субъектов РФ. «За пять лет существования образовательной программы насчитывается 17 проектов, которые реализованы детьми и являются устойчивыми в разных регионах страны. Это означает, что социальные бизнес-идеи стали инфраструктурными, а главное — жизненно важными проектами, которые успешно развиваются на благо общества. В своем совсем еще юном возрасте ребята могут менять жизни людей, делать ее лучше, насыщенней, а главное, помогать и поддерживать своих ближних», — сказала она.



Директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валеева добавила, что во время защиты работ участники продемонстрировали необходимые для своих регионов социально значимые проекты. «Ребята смогли не только проиллюстрировать жюри проекты, но и объяснить, чем бизнес будет полезен для общества и какие задачи будут стоять для реализации», — отметила она. По ее словам, после получения гранта ребенок на протяжении полугода будет находиться на связи с предпринимателями — они в качестве наставников будут помогать реализовать идеи.

Председатель межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте РТ Тимур Саликов выразил уверенность в том, что благодаря проекту у участников в раннем возрасте происходит воспитательный процесс, где показывается не только сторона предпринимательской деятельности, но и формируется определенный подход к бизнесу, направленный на социальную деятельность.

«Темы, которые подняты в проектах, имеют значимую важность. И каждая [инициатива] представляет собой социальную проблему, которую важно разрешить» — сказал Саликов.

Один из призеров конкурса – 15-летняя Анастасия Дудина из Тамбовской области. Она рассказала об идее своего проекта «Праздник в каждый дом».

«Он направлен на реализацию праздников для детей. В нашем населенном пункте проживают дети из малообеспеченных семей, многодетных и у некоторых нет возможности попасть в театры и посмотреть спектакли вживую. Мы создадим десять театрализованных праздников с помощью жестовых кукол. Тем самым я хочу принести радость детям и помочь им», — сказала она.