62 предприятия РТ присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»

В 2025 году 62 предприятия Татарстана стали участниками федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан.

Проект предоставляет компаниям возможность бесплатно привлекать экспертов федеральных и региональных центров компетенций (ФЦК и РЦК) для повышения эффективности производства. Специалисты обучают сотрудников инструментам бережливого производства, помогают оптимизировать внутреннюю логистику, обеспечить полную загрузку оборудования и сократить простои на производстве.

«В этом году мы реализуем 50 проектов по повышению производительности труда. Кроме того, планируем запустить еще 27 проектов, которые завершим уже в 2026 году», – пояснил руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан Шамиль Байрамов.

Лидерами по вовлечению предприятий стали Казань (13 предприятий), Альметьевский район (8) и Набережные Челны (7). Всего остается около 15 мест для компаний, которые хотят повысить эффективность уже в 2025 году.

Подать заявку на участие можно через ИТ-платформу Производительность.рф.