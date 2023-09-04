61-летний доброволец из Татарстана получил высокую награду за участие в спецоперации

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

61-летний бугульминец Равиль Хамидуллин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду бугульминцу вручил глава Бугульминского района Линар Закиров в администрации города на деловом понедельнике.

«У нас есть достойные примеры бугульминцев — защитников Отечества, кто отстаивает национальные интересы России в зоне специальной военной операции и на передовой показывает себя настоящими героями. От имени всех бугульминцев благодарю за службу, которую вы выполнили с честью и достоинством, проявили мужество и отвагу, стали настоящим примером для подрастающего поколения бугульминцев. Равиль Габдулхаевич, огромное спасибо за проявленную доблесть!» — отметил Линар Закиров.

Равиль Хамидуллин отправился добровольцем на СВО в августе 2022 года. Исполнял служебные обязанности в должности начальника медицинской службы. Военнослужащему удалось грамотно выстроить работу медицинской службы батальона. Неоднократно участвовал в эвакуации раненных с линии боевого соприкосновения.

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