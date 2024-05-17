600 студентов-волонтеров задействованы в проведении KazanForum

600 волонтеров задействованы в проведении XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Большинство — 535 человек — это студенты казанских вузов, а остальные прибыли в столицу РТ из других регионов, сообщает Минмолодежи Татарстана.

«Волонтеры разделены по 25 функциональным направлениям. Они помогают и в рамках официальной программы, и в сервисном направление, и в том числе сопровождают участников-гостей форума», — заявил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Как отметил руководитель управления по работе с волонтерами Дирекции спортивных и социальных проектов РТ Айрат Мубаракшин, от желающих стать помощниками на форуме поступило порядка 2,5 тысячи заявок.

«Перед каждым мероприятием проходит тщательное обучение каждого кандидата. Волонтеры формируют и усваивают общие сведения о форуме, его целях и задачах, о различных категориях участников и организаторов, почетных гостей форума, национальных и религиозных особенностях мероприятия, знакомятся с системой управления волонтерами, прорабатывают ключевые компетенции волонтеров», — рассказал он о том, как проводится обучение добровольцев.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.