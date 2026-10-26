600 школьников Татарстана участвуют в проекте «Школьный бизнес-старт»

600 ребят, успешно прошедших «Деловые игры» – первый этап республиканского проекта «Школьный бизнес-старт», примут участие в бизнес-проектировании в сфере предпринимательства, сообщают организаторы.

Наставниками станут предприниматели-практики и специалисты, в том числе из высокотехнологичных отраслей. Участники будут разбирать реальные задачи, задавать вопросы и наблюдать за принятием деловых решений.

С 29 по 31 октября на этапе бизнес-проектирования примут участие 500 ребят из крупных городов, а с 1 по 3 ноября – 100 ребят из отдалённых районов. Они соберутся в детском оздоровительном лагере «Мечта».

В программе – деловые встречи, практические занятия и живое общение с теми, кто давно работает в предпринимательской сфере. Ребята увидят, как идея проверяется на практике: от первого расчёта до разговора с покупателем, от вопроса «кому это нужно» до решения «что делать дальше». Это не лекция у доски, а разговор о деле – с примерами, вопросами и честными ответами.

Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова отметила, что, когда рядом предприниматель, который сам прошёл через первые ошибки и первые продажи, теория становится понятнее. По её словам, такой опыт учит ребят не бояться задачи, задавать точные вопросы и доводить начатое до результата.

Она добавила, что министерство видит, как такие встречи меняют настрой участников, и хочет, чтобы этот интерес превращался в реальные дела. Министерство экономики поддерживает проекты, которые дают молодёжи первые практические шаги в предпринимательстве, и продолжит помогать таким программам.

По итогам этапов команды представят свои проекты экспертам. В декабре на ежегодной благотворительной ярмарке они смогут показать свои товары и услуги, а покупатели – оценить и приобрести их.

Бизнес-проектирование – очередной этап республиканского проекта «Школьный бизнес-старт», который реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор – Министерство экономики Республики Татарстан при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан и Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан.

Проект проводится с 2022 года. За это время в нём приняли участие 56 400 ребят.