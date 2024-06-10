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600 мусоровозов: в 2024 году казанцы отсортировали более 2,1 тыс. тонн мусора
В 2024 году казанцы уже отсортировали более 2,1 тыс. тонн мусора, рассказал сегодня на деловом понедельнике генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.
«Благодаря ответственным жителям и работе мусороперерабатывающей станции (МПС-1) за первую половину 2024 года на полигон не попало 2136 тонн отходов. Это 36 вагонов товарного поезда или 600 мусоровозов», — подчеркнул докладчик.
Чекашов также отметил, что благодаря работе с населением удалось также повысить и качество первичной сортировки.
«Если сортировка зеленых контейнеров позволяет собирать в среднем 10–12% вторичных материальных ресурсов, то сортировка желтых сеток эффективна на 70%. Остальные 30%, к сожалению, не относятся к вторсырью», — добавил он.
Средний вывоз твердых коммунальных отходов в Казани сегодня составляет 98%, в то время как аналогичный показатель прошлого года — 85%. В частности, этому поспособствовало развитие системы раздельного сбора отходов — в городе уже установлено 1,7 тыс. сеток для этих целей и появится еще 1,2 тыс.
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