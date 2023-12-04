600 матчей «Рубина» в РПЛ: рекордсмен Бердыев, «любимое» «Динамо» и бомбардир Карадениз

«Рубин» стал восьмой командой, сумевшей преодолеть весомую отметку в 600 матчей в чемпионатах России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

600 матчей «Рубина»

На минувшей неделе «Рубин» стал восьмой командой, сумевшей преодолеть весомую отметку в 600 матчей в чемпионатах России. До казанского клуба, впервые вышедшего в высший дивизион страны лишь в 2003 году, это сумели сделать «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Ростов», «Крылья Советов» и «Зенит».

В сводной таблице по очкам за все чемпионаты «Рубин» также уверенно восьмой – 890 баллов. Ниже «Торпедо» (719), выше – все те же «Крылья Советов» (1066).

Что касается статистики, то в 600 матчах у «Рубина» 239 побед (39,8%), 173 ничьи (28,9%) и 188 поражений (31,3%). Разница забитых и пропущенных – «+110» (736 – 626). По количеству медалей (два золота и две бронзы) казанцы идут шестыми вслед за клубами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Все свои главные победы «Рубин» одержал под руководством одного тренера – Курбана Бердыева Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бердыев – самый побеждающий тренер «Рубина»

Все свои главные победы «Рубин» одержал под руководством одного тренера – Курбана Бердыева. Собственно, он же и является лидером по проценту побед у руля команды. В своем первом заходе в «Рубин» он составил рекордные 44,4%. Правда, со второй попытки у Бекиевича получилось не так успешно – меньше 30%.

Второе место, как ни странно, занимает нынешний рулевой команды Рашид Рахимов. При нем «Рубин» сыграл в РПЛ всего 16 матчей и одержал 7 побед – 43,8%. Дистанция для подобного рода подсчетов, конечно, совсем мала, но факт остается фактом.

Третий – Леонид Слуцкий, отработавший с «Рубином» в Премьер-лиге два с половиной сезона (39,4%). Четвертое и пятое места по проценту побед за Ринатом Билялетдиновым и Валерием Чалым (37,5% и 34,7%).

В списке «рубиновых» гвардейцев с огромным отрывом лидирует Сергей Рыжиков Фото: © «Татар-информ»

У Рыжикова 281 матч за «Рубин», у Дюпина – 101

В списке «рубиновых» гвардейцев с огромным отрывом лидирует Сергей Рыжиков (281 матч в РПЛ). Свой первый матч за «Рубин» экс-капитан провел еще в далеком 2008-м, последний – спустя 10 лет в 2018-м, выйдя на последние 7 минут в игре с «Краснодаром».

Недалеко от Рыжикова расположился Гекдениз Карадениз (226 матчей). Топ-5 замыкают Сесар Навас, Макбет Сибайя и Олег Кузьмин (198, 158 и 157 соответственно).

К слову, ближайший преследователь из действующих футболистов команды – Юрий Дюпин. В активе 35-летнего вратаря уже 101 матч в РПЛ в футболке «Рубина».

Главным бомбардиром «Рубина» в РПЛ является Гекдениз Карадениз Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Карадениз – лучший бомбардир «Рубина» в РПЛ

Главным бомбардиром «Рубина» в РПЛ является Гекдениз Карадениз – 39 голов. Хотя средняя результативность турка была далека от идеала – всего 0,17 в среднем за игру, но выправило ситуацию большое количество матчей.

К примеру, Алехандро Домингез забил почти столько же (37), хотя и провел за «Рубин» в 2-3 раза меньше игр, нежели Карадениз. Первый в списке среди россиян – Александр Бухаров (33). На 4-м и 5-м местах расположились мастера штрафных и одиннадцатиметровых – Кристиан Нобоа и Бибрас Натхо (24 и 21).

Удивительный факт. Из действующих игроков «Рубина» ближе всего к рекордсменам вернувшийся недавно в Казань Егор Сорокин (6 голов). Последний раз центральный защитник забивал за «рубиновых» еще в 2019 году.

Бердыев – эксперт по крупным победам, Слуцкий – по поражениям

Свою самую разгромную победу в РПЛ «Рубин» одержал в 2017 году под руководством Бердыева. В Казани был разгромлен «Анжи» – 6:0. Покуражились Жонатас (дубль), Карадениз, Набиуллин, М’Вила и Лестьенн. Старт сезона 17/18 казанцы начали неплохо, но затем последовала череда из четырех поражений кряду. Итог – десятое место в конце чемпионата.

По пять мячей от «Рубина» в свои ворота также получали «Мордовия» (2014/15), «Сатурн» (2009), «Москва» (2006) и «Ростов» (2003).

Но если крупные победы были уже давно, то разгромные поражения казанцев еще в памяти. Так, три из пяти самых крупных проигрышей в своей истории «Рубин» потерпел в сезоне 2021/22 под руководством Леонида Слуцкого. В течение одного сезона казанцы влетели «Ростову» (1:5), ЦСКА (1:6) и «Сочи» (0:6).

В матчах чемпионата России 45-тысячная «Ак Барс Арена» не заполнялась еще ни разу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рекорды и антирекорды посещаемости

Говоря о зрительском интересе, в эпоху Fan ID «Рубину» светят разве что антирекорды. Но переплюнуть 2585 зрителей на октябрьском матче с «Тамбовом» на «Центральном» вряд ли получится даже сейчас. Хотя недавно казанцы были к этому близки – 2832 болельщика на игре с «Балтикой». Ожидаемо плохи дела с посещаемостью на «Ак Барс Арене» были во времена ковида – 2604 на «Оренбурге» и 3011 на «Ростове».

В матчах чемпионата России 45-тысячная «Ак Барс Арена» не заполнялась еще ни разу. Наиболее близок к этому стадион был на заре своего открытия. Два стартовых матча в 2015 году против «Локомотива» и ЦСКА посетили 36 850 и 34 622 человека.

Самый посещаемый матч на «Центральном» случился в «золотом» 2008-м. «Рубин» в присутствии 28 500 зрителей уступил прямому конкуренту, «Спартаку» (0:3). Двумя сезонами ранее на матч с «Зенитом» пришли 26 000 болельщиков.

Любимое «Динамо» и ненавистный «Краснодар»

Самым неудобный соперником «Рубина» в чемпионатах России является «Краснодар» – всего 4 победы при 17 поражениях. Команда Сергея Галицкого – настоящая неприступная крепость. Причем неважно, кто руководит казанским клубом – Бердыев, Слуцкий или даже Рахимов.

Назвать ЦСКА и «Спартак» безусловно удобными соперниками язык не повернется: 13 и 12 побед в 41 матче против тех и других. Однако по количеству выигрышных результатов оба московских клуба неожиданно в топе самых «любимых» соперников «Рубина». Связано это, конечно, с большим количеством матчей. То же самое можно сказать против «Ростова» (13) и «Крыльев Советов» (16).

Зато по отношению к «Динамо» понятие «любимый» соперник подходит как никогда точно. «Рубин» вообще можно назвать для «бело-голубых» самым неудобным соперником из всех, с кем они когда-либо встречались. 18 побед при 6 поражениях и 15 ничьих. С чем связана такая аномалия, непонятно. Но в матчах с казанцами «Динамо» легко не бывает никогда.

Вероятно, тяжелый матч предстоит динамовцам и сегодня. «Рубин» Рашид Рахимова подходит к игре в Москве с серией из четырех побед кряду. В случае победы казанцы впервые в сезоне поднимутся в топ-5.