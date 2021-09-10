Шестьдесят семей Менделеевска заехали в новый дом с индивидуальным отоплением

Сегодня в Менделеевске состоялось заселение 60-квартирного жилого дома по улице Тукая, 16. Ключи от новостройки получили работники бюджетной сферы и местных предприятий, молодые семьи, дети-сироты и врач-грантополучатель. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

С радостным событием менделеевцев поздравили глава района Валерий Чершинцев и депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

«Поздравляю менделеевцев с получением новых квартир. Мы, конечно, ждали этого всем городом очень долго, переживали, но благодаря поддержке руководства республики наконец-то многоэтажный жилой дом для наших сотрудников бюджетной сферы сдан. Желаю всем успеха, благополучия, счастья и уюта в новых квартирах», — пожелала парламентарий.

По информации «Менделеевских новостей», горожане поблагодарили руководство района и республики за сдачу многоквартирного соципотечного дома и поддержку. «У нас сегодня праздник в каждой семье, получившей здесь квартиры. Спасибо за уютные квартиры, красивую детскую площадку и вашу поддержку», — сказала одна из новоселов, Юлия Камалиева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Высокогорском районе РТ началось строительство нового соципотечного дома.