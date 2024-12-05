«60 лет создания искусства»: детская художественная школа №4 отметила юбилей

Сегодня, 5 ноября, в КЦ «Сайдаш» детская художественная школа №4 города Казани торжественно отметила свой юбилей – 60 лет. Его руководители и педагоги получили почетные награды от Минкульта РТ и от глав Администрации Советского района столицы Татарстана за значительный вклад в развитие культуры.

«Ученики школы – уже не детишки, они состоявшиеся художники, их серьезные работы очень даже впечатляют. Весь коллектив школы идет в ногу со временем, ученики очень активные и всегда поддерживают продвижение различных программ. Дети участвуют в городских проектах, они видят, как преображается город благодаря их идеям. Выпускники становятся конкурентными, они достигают успехов и за пределами России. Мы подсчитали, что 85% выпускников поступают в профильные учебные заведения, продолжают идти по начатому творческому пути. Получая ценные знания в музыкальной школе, они обретают возможность быть успешными и значимыми в этом деле. Вы не просто кружок-вы настоящая школа. Этим обязательно нужно гордиться!» - поздравил коллектив школы №4 начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов

Данное учреждение является одной из старейших школ Казани, она была открыта в 1964 году. В 2004-м по итогам городского конкурса ДХШ №4 было присвоено звание «Лучшая детская художественная школа».

«На данный момент в школе у нас обучается 211 человек на бюджете, и 600 на внебюджетной основе. К нам также приходят люди разных возрастов и профессий – это и врачи, и юристы, кто угодно. Принимаем с радостью всех с 18 до 99 лет, пожалуйста! Наши дети ездят на различные федеральные конкурсы, посылают туда свои работы и успешно проходят в дальнейшие этапы. Бывает, что круглый год детки уезжают на различные мероприятия. Очень много поступающих в учебные вузы по художественному направлению, в прошлом году у меня закончили школу 25 учеников, и все поголовно ушли в профессию. Детишки у нас работоспособные, конкурентные. В нашей школе царит творческая атмосфера, они пропитываются ей, и поэтому, действительно дальше хотят работать и достать успехов в этой сфере!» - поделилась с «Татар-информом» Директор художественной школы Лада Выборнова.

В начале праздника гостям торжества был показан трогательный видеоролик об истории создании музыкальной школы со словами его выпускников и юных учеников. На мероприятии собрались нынешние педагоги, прошлые учителя, выпускники школы, директора других казанских художественных школ и руководители в области культуры. На церемонии награждения за большой вклад и достижения в культуре преподавателям высшей и начальной категории выдали нагрудные значки и почетные грамоты.

«Я ведь свою карьеру тоже начинала с художественной школы. Я думаю, что самым главным достижением преподавателей является то, что учитель пробуждает в каждом ребенке, несмотря на его дальнейший путь, возможность видеть красоту вокруг себя. Люди, которые умеют видеть прекрасное вокруг себя – живут иначе, они по-настоящему счастливы. Видя радостные глаза и улыбки преподавателей, с которыми они идут к детям, становится понятно, что будущее у нашего мира просто прекрасно!» - улыбаясь, поздравила с юбилеем школу директор Казанского художественного училища имени Фешина Ольга Гильмутдинова.

Культурную программу мероприятия составили выступления артисток Камерного балета «Пантера», хореографического представления учениц студии ансамбля танца «Казань» и заслуженного работника культуры РТ, музыканта Дмитрия Бикчентаева.

В завершении торжественной части праздника, гости могли познакомиться с самыми яркими картинами художников школы.