На главную ТИ-Спорт 22 августа 2025 10:16

6 тур РПЛ стартует матчем между «Оренбургом» и грозненским «Ахматом»

Фото: fc-akhmat.ru/

Шестой тур в рамках российской Премьер-лиги откроет пара «Оренбург» из одноименного города и грозненский «Ахмат». Начало матча – в 18:00 Мск.

По итогам пяти прошедших матчей со старта чемпионата грозненцы находятся на 7-й строчке таблицы РПЛ. На счету южан две победы против трех поражений.

Команда из Оренбурга занимает 10-е место. В активе горожан две ничьи, два поражения и одна победа.

Отметим, соперники встречались накануне в рамках Кубка России. Матч завершился победой «Оренбурга» на своем поле со счетом 2-1.

В последнем туре в рамках чемпионата оренбуржцы одержали победу в гостях над самарским «Акроном» (2-1). А «Ахмат» обыграл самарские «Крылья Советов» у себя дома (3-1).

#ФК Акрон #фк ахмат #фк оренбург #премьер-лига #футбол
