6 стран, 14 регионов России: в Сабах открыли международный турнир по настольному теннису

Открытие соревнований по настольному теннису, прошедшее сегодня в Богатых Сабах, показало, что Татарстан по-прежнему лидирующий спортивный регион России, способный принимать турниры самого высокого ранга даже вдали от мегаполисов. Подробности первого дня соревнований и мнения их участников – в репортаже «ТИ-Спорта».





Государственный масштаб и «деревянный кубок» для мастеров

Церемония открытия собрала в Богатых Сабах политическую и спортивную элиту Татарстана, а также статусных гостей из Москвы. Давая старт играм, Раис РТ Рустам Минниханов и советник Президента России, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса РФ Игорь Левитин подчеркивали, что эти соревнования давно переросли региональные рамки.

Международный турнир по настольному теннису появился в, казалось бы, мало известной на спортивной карте точке три года назад, однако этот вид спорта здесь знают уже давно и достаточно хорошо – параллельно на паркете современного комплекса «Саба-Арена» проходят и двадцать четвертые Республиканские лично-командные соревнования по настольному теннису.

Игорь Левитин: «Двадцать четыре года назад мы и представить себе не могли, что в Сабах будет проходить такой международный турнир»

«Двадцать четыре года назад мы и представить себе не могли, что в Сабах будет проходить такой международный турнир. И хочу вам сказать, что представители федерации [настольного тенниса РФ] привезли сюда кубок, выполненный из дерева. Так как вы – люди, которые умеют работать с деревом», – сказал на церемонии открытия турнира Игорь Левитин, намекая, очевидно, на богатейшие традиции ведения лесного хозяйства в Сабинском районе.

И действительно, в «Саба-Арене», которой могли бы позавидовать и иные города-миллионники, собрались представители не только российских регионов, но и стран, традиционно сильных в настольном теннисе.

Рустам Минниханов: «В этом году на турнире представлены 6 стран, 14 регионов России, 40 районов и городов Татарстана»

Рустам Минниханов, открывая соревнования, был краток и тоже отметил именно масштаб события:

«В этом году на турнире представлены 6 стран, 14 регионов России, 40 районов и городов Татарстана. Всего в состязаниях принимают участие более 260 сильнейших спортсменов. Очень серьезный турнир. Мы системно развиваем спортивную инфраструктуру и желаем всем участникам ярких побед, достойной и честной борьбы».

Китайские студенты и российские лидеры. Почему иностранцы опасаются только россиян?

Когда начались первые матчи, стало понятно, что призовые места гостям просто так никто не отдаст. На турнир приехали лидеры российского рейтинга: Мария Тайлакова, Влада Воронина, Максим Гребнев. И если кто-то думал, что приезд китайских теннисистов автоматически снимает вопрос о победителях, то он сильно ошибался. Сами иностранные участники быстро поняли, что в Сабах их легкая прогулка не ждет.

Надима Нурбекова из команды Таджикистана, которая живет и тренируется в Москве, в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» не скрывала своего удивления уровнем конкуренции. Для нее этот турнир стал откровением:

«Уровень очень сильный. Очень сильный! Хотя мы знали, что здесь будут топовые игроки, но не ожидали, что настолько. Оказалось, что здесь очень хорошие, очень мощные спортсмены. Китайцы? Я бы не сказала, что они здесь самые серьезные. Самыми сильными на этих соревнованиях, как оказалось, являются российские спортсмены».

Белоруска Ульяна Мещанская приехала в Сабы уже в третий раз. Она отметила, что турнир постоянно прибавляет в качестве:

«Мы здесь уже в третий раз. Эти соревнования очень сильные, приехали сильные спортсмены из Российской Федерации. Я думаю, турнир на хорошем высоком уровне. Возможно, с каждым годом добавляются еще более сильные спортсмены, поэтому – да, он прогрессирует».

Особый интерес вызвали ребята из Китая – Тяньтянь Ин и У Цзюньсин. Они представляют Казанский федеральный университет, на их униформе можно было увидеть логотип вуза. Ребята серьезно занимаются теннисом: у Тяньтяня за плечами семь лет профессиональных тренировок. Оба спортсмена отметили, что организация в Богатых Сабах «отличная», а состав участников – плотный и ровный. Когда китайские атлеты признают силу соперника, это всегда лучший маркер качества соревнований.

«Каеф», или татарское радушие

Понятно, что комфортная арена – лишь часть успеха любого соревнования хорошего уровня, не менее важно организовать и быт для гостей. Даже не каждая Олимпиада с этим справлялась – чего стоят только Париж и Токио с их картонными кроватями.

Надима Нурбекова сравнила прием в Татарстане со столичным опытом – и сравнение было не в пользу Москвы:

«Гостеприимство – прямо на высшем уровне. Не так, как везде. Мы сами из Таджикистана, но живем в Москве. Если сравнивать Москву и Казань, то здесь очень гостеприимные люди».

Ульяна Мещанская тоже осталась довольна условиями, что критически важно для настроя на игру:

«Богатые Сабы – очень гостеприимный поселок. Нас разместили очень хорошо, условия для соревнований тоже очень хорошие».

Для гостей турнира организовали не только спортивную, но и культурную программу. Рустам Минниханов и Игорь Левитин в ходе визита осмотрели новые площадки – Молодежный центр «Каеф» и Центр детского творчества «Оста». Это современные досуговые и образовательные пространства, где дети и подростки занимаются всем – от столярного дела до хореографии.

В первом объекте предусмотрены игровая зона, скейт- и эйр-парки, скалодром, зал хореографии и компьютерная зона. В «Осте» же работа ведется по 16 направлениям: дерево- и металлообработка, гончарное и швейное дело, мозаика, живопись, кабинеты физики, химии, биологии и др. Юные сабинцы занимаются в компьютерном классе, работают в учебной телестудии, учатся техническому моделированию. Видно, что район живет не только отчетами, но и реальными проектами.

Китайские студенты, привыкшие к масштабам родных Шанхая и Чунцина, оценили местный уют. Ин Тяньтянь просто и емко сказал: «Это хорошее место, я люблю здесь бывать».

Впереди финалы. А Богатые Сабы уже начали готовиться к следующему, юбилейному году. Там планку обещают поднять еще выше.

Фотографии: пресс-служба Раиса Татарстана

Видео: Эрик Добролюбов / «Татар-информ»