6 октября по всей республике пройдет проверка сирен и систем оповещения населения

В эту среду, 6 октября, по всему Татарстану пройдет проверка систем оповещения, в том числе экстренного оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В 10.40 утра по электросиренам и громкоговорителям будет звучать сигнал «Внимание всем!», а также в течение минуты пройдет замещение эфира общероссийских теле- и радиоканалов с сообщением «Внимание, проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан!».

Цель этой проверки – отработка своевременного доведения сигналов о возможных опасностях до населения. ГУ МЧС России по РТ обращается к жителям республики с просьбой сохранять спокойствие. Такая же проверка уже проходила в этом году 3 марта.

С 11.00 по 11.30 также пройдет проверка системы оповещения на транспорте в трамваях и троллейбусе с запуском видеоролика.

7 октября проверка работоспособности средств радиосвязи пройдет на ЕДДС муниципальных образований, после чего результаты проверки обобщат и подведут итоги.