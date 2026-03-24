6 млн рублей на развитие сообществ: объявлен третий сезон конкурса «Отличные соседи»

Фото: торговая сеть «Пятерочка»

Запускается третий сезон грантового конкурса «Отличные соседи», который помогает активным жителям и организациям получить финансирование на проекты, которые объединяют семьи и соседей вокруг общих интересов, полезных дел и взаимопомощи. Конкурс проводится торговой сетью «Пятерочка». Общий грантовый фонд – 6 млн рублей.



Кто может участвовать

Подать заявку могут местные активисты (от двух человек) старше 18 лет, сотрудники магазинов и офисов X5, некоммерческие организации (НКО), территориальные общественные самоуправления (ТОСы) и бюджетные учреждения. Для участников предусмотрена консультационная поддержка: методические материалы и открытые эфиры с экспертами в группе «ВКонтакте», а также ИИ-помощник в Телеграме, который оформляет проекты.

Размер грантов:

– до 65 000 рублей – для инициативных жителей и сотрудников Х5;

– до 170 000 рублей – для организаций.



Тема сезона – «Семья рядом»

В этом году конкурс сфокусирован на семье. Это не только формальный круг родных, но и широкое сообщество людей, объединенных заботой и устойчивыми отношениями: родители и дети, пары, представители разных поколений, родственники и близкие люди, которые поддерживают друг друга и живут рядом.

Проекты принимаются по четырем направлениям:

«Родное место» – благоустройство, экология и создание комфортной среды для семей;

«Родное окружение» – развитие добрососедства, преемственности поколений и сохранение локальных традиций;

«Точка роста» – образовательные и развивающие инициативы, наставничество и семейное волонтерство;

«Мы рядом» – поддержка семей в сложных ситуациях и развитие соседской взаимопомощи.



Сроки проведения

Заявки принимаются с 24 марта по 22 апреля 2026 года, итоги будут подведены 4 июня. Реализация проектов-победителей запланирована на период с 1 июля по 15 октября 2026 года.

Конкурс проводится с 2024 года и уже стал устойчивой платформой поддержки локальных инициатив. За два сезона было подано более 700 заявок из 47 регионов, поддержано 143 проекта, а общий объем финансирования превысил 10 млн рублей. Благодаря «Отличным соседям» в разных городах появились образовательные, культурные и добрососедские программы.

Инициатива реализуется в рамках программы устойчивого развития «Пятерочка с заботой» в партнерстве с фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории», при поддержке X5 «Выручаем».

Отправить заявку или узнать подробности можно на сайте.