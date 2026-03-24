6 млн рублей на развитие сообществ: объявлен третий сезон конкурса «Отличные соседи»
Запускается третий сезон грантового конкурса «Отличные соседи», который помогает активным жителям и организациям получить финансирование на проекты, которые объединяют семьи и соседей вокруг общих интересов, полезных дел и взаимопомощи. Конкурс проводится торговой сетью «Пятерочка». Общий грантовый фонд – 6 млн рублей.
Кто может участвовать
Подать заявку могут местные активисты (от двух человек) старше 18 лет, сотрудники магазинов и офисов X5, некоммерческие организации (НКО), территориальные общественные самоуправления (ТОСы) и бюджетные учреждения. Для участников предусмотрена консультационная поддержка: методические материалы и открытые эфиры с экспертами в группе «ВКонтакте», а также ИИ-помощник в Телеграме, который оформляет проекты.
Размер грантов:
– до 65 000 рублей – для инициативных жителей и сотрудников Х5;
– до 170 000 рублей – для организаций.
Тема сезона – «Семья рядом»
В этом году конкурс сфокусирован на семье. Это не только формальный круг родных, но и широкое сообщество людей, объединенных заботой и устойчивыми отношениями: родители и дети, пары, представители разных поколений, родственники и близкие люди, которые поддерживают друг друга и живут рядом.
Проекты принимаются по четырем направлениям:
«Родное место» – благоустройство, экология и создание комфортной среды для семей;
«Родное окружение» – развитие добрососедства, преемственности поколений и сохранение локальных традиций;
«Точка роста» – образовательные и развивающие инициативы, наставничество и семейное волонтерство;
«Мы рядом» – поддержка семей в сложных ситуациях и развитие соседской взаимопомощи.
Сроки проведения
Заявки принимаются с 24 марта по 22 апреля 2026 года, итоги будут подведены 4 июня. Реализация проектов-победителей запланирована на период с 1 июля по 15 октября 2026 года.
Конкурс проводится с 2024 года и уже стал устойчивой платформой поддержки локальных инициатив. За два сезона было подано более 700 заявок из 47 регионов, поддержано 143 проекта, а общий объем финансирования превысил 10 млн рублей. Благодаря «Отличным соседям» в разных городах появились образовательные, культурные и добрососедские программы.
Инициатива реализуется в рамках программы устойчивого развития «Пятерочка с заботой» в партнерстве с фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории», при поддержке X5 «Выручаем».
