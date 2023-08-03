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6-этажный гостиничный комплекс в центре Казани подорожал на 250 млн рублей
Шестиэтажное здание гостиничного комплекса в центре Казани по ул.Петербургская, 19 не могут продать с конца апреля. Однако за эти несколько месяцев цена на него резко выросла – комплекс подорожал на 250 млн рублей.
Если весной за многоэтажную гостиницу площадью 6 439 кв.м собственник просил 590 млн рублей, то сейчас, судя по объявлению, размещенному на популярном сервисе, за него хотят 840 млн рублей.
В объявлении подчеркивается, что гостиничный комплекс с земельным участком расположен в исторической и деловой части города, и имеет выход на Петербургскую, «относящуюся к туристическому маршруту и соединяющую центр с аэропортом».
Здание продается в черновой отделке, но с коммуникациями.
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