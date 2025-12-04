6 декабря в Татарстане состоится премьера нового сезона «Tatarstan Today. Открытый миру»

Фото: «Tatarstan Today. Открытый миру»

6 декабря в Татарстане состоится премьера осеннего сезона медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру» с Диной Газалиевой, в котором она расскажет самое важное, что услышала и увидела сама о том, что напрямую касается Республики.

Телеведущая общалась с экспертами и специалистами в МИД РФ, Московском Кремле и Доме Правительства и узнала много нового. Например, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал, что в столице России называют «методом Татарстана».

Отдельное внимание было уделено Героям Великой Отечественной войны и Памяти, которая связала Москву и Казань, чтущих подвиг единой страны.

Посмотреть программу можно в субботу, 6 декабря, в 19:00 и 8 декабря в 22:10 на «ТНВ-Татарстан», а также 10 декабря на «Татарстан - 24» в 18:30 и 22:30.