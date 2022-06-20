Кабмин Татарстана утвердил проведение авиационного праздника «Я выбираю небо!» 6 августа

В Казани 6 августа пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Авиапраздник проведут на площадке около Центра семьи «Казан». В этот день на территории, прилегающей к Чаше, ограничат движение транспорта по ул.Сибгата Хакима. На береговых линиях Кремлевской набережной и Центра семьи «Казан» установят аншлаги о запрете купания, а в заливе Казанки – спасательный пост на случай происшествий в акватории реки, говорится в документе.

Отмечается, что праздник проводится для популяризации авиации, вовлечения молодежи в отрасль, а также в связи со 100-летней годовщиной основания конструкторского бюро ПАО «Туполев», 95-летием основания Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» и 90-летием основания КНИТУ-КАИ им. Туполева.