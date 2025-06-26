59% казанцев одобрили идею ежемесячных выплат для домохозяек

В Государственную Думу внесен законопроект, предполагающий ежемесячные выплаты в размере регионального прожиточного минимума для россиян, которые ведут домашнее хозяйство и официально не трудоустроены. Речь идет о гражданах трудоспособного возраста, которые занимаются уходом за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы или престарелыми родителями. Согласно результатам опроса, проведенного SuperJob в Казани с 19 по 23 июня, инициативу поддерживают 59% горожан.

Обязательным условием получения выплаты является постоянное совместное проживание с членами семьи, за которыми осуществляется уход. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Новые граждане России смогут претендовать на выплату только спустя пять лет проживания на территории страны.

В числе аргументов в пользу закона респонденты отметили, что уход за детьми и родственниками требует много сил и времени, а труд домохозяек ничем не отличается по значимости от работы в других сферах. Некоторые участники опроса поделились личным опытом – так, один из опрошенных рассказал, что совмещает работу с уходом за родителями, являющимися инвалидами I группы.

Против инициативы выступили 15% респондентов. В числе доводов — необходимость в более дифференцированном подходе и предложения выплачивать полноценную зарплату сиделки тем, кто ухаживает за тяжелыми больными. Также прозвучали мнения, что выплаты для новых граждан должны предоставляться только после более длительного срока проживания – не менее 15 лет.

Не смогли определиться с позицией 26% участников опроса. Они выразили опасения, что при внедрении подобных мер могут возникнуть трудности с контролем, что создает риски для мошенничества и недобросовестного получения выплат.

Любопытно, что степень поддержки инициативы практически не зависит от пола – одинаково положительно к ней относятся как мужчины, так и женщины. Однако с возрастом и уровнем дохода растет и доля сторонников: среди молодежи до 35 лет положительно отзываются 52% опрошенных, а среди граждан старше 45 лет – уже 67%. Среди казанцев с доходом до 50 тыс. рублей инициативу поддерживают 45%, а среди тех, кто зарабатывает более 100 тыс. рублей – 63%.