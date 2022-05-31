В Москве завершилась пятая, юбилейная студенческая олимпиада «Я — профессионал». В число дипломантов всероссийского соревнования вошли 58 представителей Казанского федерального университета, который в этом году стал организатором конкурса по направлению «Реклама и связи с общественностью», сообщает пресс-служба вуза.

Олимпиада проводилась в два этапа по 72 направлениям. По сравнению с предыдущим годом число ее участников увеличилось на 1 747 человек — до 15 917. Из них 4 082 студента 380 вузов стали дипломантами олимпиады, в том числе 140 — золотые медалисты, 187 — серебряные, 231 — бронзовый, а также 1282 победителя и 2242 призера.

В заключительном этапе участвовали 162 представителя Казанского федерального университета, из которых 58 — 40 бакалавров, 18 учащихся магистратуры и специалитета — стали дипломантами. Трое — два магистранта и один бакалавр — получили медали олимпиады.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, обращаясь к участникам, отметил, что конкурс повышает престиж региональных вузов России. Кроме того, участие в олимпиаде «Я — профессионал» в этом году учитывалось при составлении известного профрейтинга RAEX.

«Перед российской системой высшего образования Президентом нашей страны [Владимиром Путиным] поставлена задача — дать возможность региональным вузам развиваться наряду со столичными. Поэтому приоритетная задача для Министерства науки и высшего образования — создавать условия для развития науки и образования в разных субъектах Российской Федерации. Конкурс „Я — профессионал“ этому способствует», — подчеркнул он.

Соревнование по направлению «Реклама и связи с общественностью» проводилось в КФУ на базе кафедры связей с общественностью и прикладной политологи. Ранее кафедра выиграла грант на проведение данного состязания.

«В разработке заданий отборочного и заключительного этапов олимпиады участвовали преподаватели и практики, специализирующиеся в digital, рекламе, бренд-менеджменте, media relations. Для кафедры это значимый опыт, позволяющий развивать образовательные компетенции, применять методический инструментарий, накопленный на протяжении почти 20 лет», — рассказала о подготовке к олимпиаде завкафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ Галина Морозова.

Все дипломанты пятого сезона «Я — профессионал» получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Кроме того, они смогут пройти стажировку в крупной профильной компании. А медалисты, помимо этого, получат премии в размере 100–300 тыс. рублей.