560 километров с ветерком: журналист Фаиль Гимадов проехал от Казани до Уфы на велосипеде

Известный радиоведущий рассказал ИА «Татар-информ», почему выбрал столицу Башкортостана для своего путешествия и дал несколько советов тем, кто планирует длительную велопоездку.

Фаиль Гимадов: «Ехать в Уфу на машине мне показалось слишком банально, решил попробовать на велосипеде»

Фото: из личного архива Фаиля Гимадова

По словам Фаиля, воспетую в песнях Уфу ему хотелось увидеть давно, а транспорт для этого он выбрал не случайно - каждый день на работу ездит на велосипеде.

«Я очень люблю велосипед, если посчитать мой путь до работы и с работы, наверное, в день набирается 20-25 километров. В Башкортостане бывал раньше, но вот Уфу не получалось увидеть. С детства я очень любил песню Фидана Гафарова «Өфе юкәләре». Видимо, благодаря ей в моем воображении Уфа была каким-то сказочным, волшебным городом. Морально к путешествию туда на велосипеде я начал готовиться давно.

Ехать в Уфу на машине мне показалось слишком банально, решил попробовать на велосипеде. Выходит, что сразу два удовольствия получил: и на велосипеде вдоволь покатался, и город своей мечты увидел. Погода была отличная - солнечно, тепло», – рассказал Фаиль.

«Готовился с зимы»

К поездке журналист готовился несколько месяцев – проверил исправность велосипеда, купил все необходимое для поездки.

«Сначала посмотрел видео таких же путешественников. Есть человек, который из Москвы поехал во Владивосток. Выехал весной и только к осени добрался. Я узнавал, как себя вести, что с собой взять, как настроить велосипед перед дальней дорогой. Заранее заказал палатку, специальную сумку, которая прикрепляется к велосипеду, докупил запчасти для велосипеда.

Поездка в Уфу заняла четыре дня. Проехал 560 километров. Хочу сказать, что для меня процесс был важнее, я получал удовольствие от движения. Не ставил цели показать какие-то результаты, поэтому не торопился. Взял с собой GoPro-видеокамеру и любовался видами, снимал. Делал репортажи. Купался в реке Сюнь. Для меня это стало таким вот активным отдыхом», - говорит путешественник.

Хоть палатка и была у Фаиля с собой, ночевать в ней ему не пришлось.

К поездке журналист готовился несколько месяцев – проверил исправность велосипеда, купил все необходимое для поездки Фото: из личного архива Фаиля Гимадова

«Ближе к вечернему намазу мне по пути встречались мечети. В Башкортостане в одной из деревень мечеть была еще недостроенная, поэтому я поехал в соседнее село. Но и там мечеть была закрыта. Жители деревни мне показали дом имама. Я зашел к нему, говорю, что хотел бы найти мечеть, чтобы почитать намаз.

Мулла деревни Абузар абый предложил переночевать у него. Вместе с женой они меня накормили, мы вместе намаз прочитали. Утром меня снова накормили, напоили чаем и проводили.

На четвертый день вечером уже был в Уфе. Там меня встретил мой друг Алмаз Фатихов, он следил за моим путешествием в Инстаграме. В субботу, воскресенье друг показывал мне Уфу. Мы совершили молитву на могилах наших известных писателей, религиозных деятелей, побывали в мечетях. Катались на пароходе по реке Агидель (Белая), сходили в музей и театр. В понедельник на автобусе я уехал в Казань, а мой велосипед через неделю привез Алмаз, он на машине приехал к своей семье в Пестрецы», – рассказал Фаиль Гимадов.

«В дороге нужны и физическая подготовка, и опыт»

По словам Фаиля, для таких дальних путешествий надо выбирать удобный, хороший велосипед.

«Нужны передний и задний фонари. На въезде в Башкортостан меня остановили сотрудники полиции, интересовались, куда я еду, где ночую, не тяжело ли мне так ехать. Также остановили группу мотоциклистов. Они ехали из Москвы на Урал.

С собой надо взять плащ от дождя, запасную камеру, некоторые инструменты для ремонта велосипеда. Можно взять запасной телефон.

«Передвигаться по городу и трассе – разные нагрузки, на большой дороге опаснее, потому что много фур» Фото: архив ИА «Татар-информ»

Самое главное, конечно, физическая подготовка, опыт езды на велосипеде. Передвигаться по городу и трассе – разные нагрузки, на большой дороге опаснее, потому что много фур. Трассу Казань - Челны легко проехал, обочина широкая, удобно. Только иногда встречались узкие места.

Между Челнами и Мензелинском, на въезде в Башкортостан неудобные узкие участки встречались чаще. Фуры на большой скорости едут друг за другом. Передний тебя видит, а остальные - нет. Поток воздуха от первой фуры тебя толкает, потом турбулентностью может засосать под следующую машину. Мне тоже не хочется снижать скорость, велосипед тяжелый, разгоняться потом трудно. Я спускался с трассы, ждал, пока проедут фуры, затем продолжал свой путь. И так с каждым караваном грузовиков... Чтобы камень не попал в колеса, не откинуло, не засосала турбулентность, надо быть очень осторожным, не торопиться и быть внимательным», – советует Фаиль.

«Путешествие духовно обогащает»

По словам журналиста, поездка оставила у него только приятные впечатления.

«Не могу сказать, что мне было трудно. По всей трассе есть заправочные станции, кафе, встречались и халяльные. Сейчас возле дороги и мечетей много. В одной из них я переждал дневную жару. Есть магазины, чтобы купить необходимые вещи. Я же не по пустыне ехал. По дороге встречались кукурузные, подсолнечные поля. Кукуруза вкусная, сладкая.

«По дороге встречались кукурузные, подсолнечные поля» Фото: из личного архива Фаиля Гимадова

Тяжело было забираться в гору, иногда мешал сильный ветер. Где идет ремонт трассы, там пробки. Они могут тянуться на километры. Потихоньку шел между машинами. Запасы воды пополнял в мечетях или на автозаправочных станциях, иногда наливал воду из крана.

По дороге общался с людьми. С собой я взял несколько своих книг. Это книги, пропагандирующие наш язык, религию. Цель поездки была еще и в этом. Книги я дарил, говорил с земляками о том, что мы татары, о патриотизме. Я убедился, что такие поездки духовно обогащают», – рассказал Фаиль.

«В планах - Крым и Турция»

Гимадов уже сейчас строит планы на будущие поездки.

«Хочу еще куда-нибудь съездить. Сначала надо поменять велосипед, хочется взять более выносливый, более качественный. Хочу поехать в регионы, где живут татары. Например, в Астрахань. Эти края давно меня привлекают. Смотрел по карте – от Казани до Астрахани 1480 километров. Расстояние в три раза больше, чем в этот раз. Не знаю, какие там дороги, но физически я готов.

«Хочу еще куда-нибудь съездить. Хочу поехать в регионы, где живут татары» Фото: из личного архива Фаиля Гимадова

Есть желание проехать по следам Тукая. А может, полететь в Крым на самолете и попутешествовать там на велосипеде. Есть также идея проехать по татарским деревням Турции, сейчас в свободное время изучаю турецкий. Разные идеи есть, но пока конкретные маршруты не составил.

«Скорее всего поеду один. Практически все велопутешественники ездят в одиночку. С напарником придется приспосабливаться к друг другу. Твоя свобода в какой-то степени будет ограничена. Хотя, думаю, с близким другом поездка была бы еще веселее. Но тут должны сойтись много факторов: он должен так же, как я, любить велосипед, у нас должны быть схожие взгляды на жизнь, он должен быть хорошо физически подготовлен, вынослив, иметь спокойный характер», – говорит Фаиль Гимадов.

Автор: Лейсан Рахматуллина, www.intertat.tatar, перевод