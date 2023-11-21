56% жителей ПФО планируют участвовать в «черной пятнице»

Более половины жителей приволжского федерального округа намерены участвовать в этом году в «черной пятнице» — массовых распродажах товаров и услуг со скидками в период 24-30 ноября. При этом 50% не готовы тратить в «черную пятницу» больше 10 тысяч рублей, а 47% будут совершать покупки только онлайн. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Жители ПФО активно пользуются скидками при покупке товаров и услуг. 34% покупают товары и услуги только со скидками. Еще 48% стараются совершать со скидками только крупные и относительно дорогостоящие покупки. Редко пользуются скидками 16%. Никогда не покупают товары со скидками и не следят за ними лишь 1%.

В этом году участвовать в «черной пятнице» и неделе распродаж в период 24-30 ноября намерены 56% опрошенных жителей ПФО (16% определенно да, 40% скорее да). В целом по России больше всего желающих в Москве и Московской области (61%), меньше всего — на Дальнем Востоке (50%). Не хотят покупать товары и услуги в «черную пятницу» 23% представителей ПФО (скорее нет 15%, определенно нет 8%). При этом каждый пятый респондент (20%) затруднился ответить на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос о возможных покупках в «черную пятницу» (можно было давать более одного варианта ответа), 58% респондентов из ПФО сообщили, что приобрели бы одежду и обувь, 25% — продовольственные товары, 36% — бытовую технику, 33% — гаджеты и электронику, 30% — парфюмерию и косметику, 26% — детские товары, 19% — строительные материалы и товары для ремонта. 6% готовы приобрести со скидкой в «черную пятницу» образовательные онлайн-курсы.

25% из тех, кто будет участвовать в «черной пятнице» в этом году, планируют потратить не более 5 тысяч рублей, еще 25% — 5-10 тысяч. 14% готовы раскошелиться на 10-15 тысяч рублей, 7% — на 15-20 тысяч, еще 12% собираются заложить траты на сумму свыше 20 тысяч рублей. 19% затруднились с ответом.

44% участников «черной пятницы» будут покупать только онлайн (заказывать товары на маркетплейсах и по интернету). В ПФО такой ответ дали 47%, а на Дальнем Востоке лишь 27%. И онлайн, и офлайн планируют совершать покупки 35%. Только офлайн, в магазинах и торговых центрах будут покупать 9% ( в ПФО 7%). 16% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен 7-14 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.