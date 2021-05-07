Десятки жилых домов в Челнах остались без воды из-за аварии на теплотрассе, сообщили в Набережночелнинской теплосетевой компании.

Авария произошла поздно вечером — вышел из строя тепловод на пересечении Автозаводского и Московского проспектов. По предварительным данным, причиной повреждения стала внешняя коррозия подающего магистрального трубопровода диаметром 900 мм.

Из-за прорыва в зоне отключения оказались 56 жилых домов, расположенные в 28, 29 и 30 комплексах. Теплосетивикам прошлось частично перекрыть водоснабжение и в 53-м комплексе.

Работники компании «Набережночелнинские тепловые сети» всю ночь откачивали воду в месте прорыва. Сразу приступить к ремонту сети оказалось невозможным из-за высокой температуры в проходном коллекторе, которая держалась на уровне 60-65 градусов. В течения дня водоснабжение будет полностью восстановлено, пообещали в филиале «Татэнерго».