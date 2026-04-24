56 команд борются за победу в суперфинале баскетбольного турнира ПФО

Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди школьных команд и команд учреждений среднего профессионального образования стартовал сегодня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Полпреда Президента РФ в ПФО.

Впервые в столице Приволжья собрались сразу сильнейшие школьные команды из малых городов и сельских территорий, а также коллективы колледжей и техникумов из всех регионов округа. Всего в финальной стадии участвуют 56 команд.

В борьбу за титул сильнейших любительских команд Приволжья вступили по 28 команд юношей и девушек в двух категориях – школьники и студенты СПО. Все они стали победителями региональных отборов.

Отборочные этапы сезона 2025-2026 годов собрали рекордное число участников – 91,8 тысячи школьников и студентов СПО. Для сравнения, в 2025 году в турнире участвовали 56,3 тысячи человек.

Турнир по баскетболу 3×3 в ПФО проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект включает три направления: соревнования среди студентов учреждений СПО (с 2023 года), среди студентов вузов (с 2024 года), а также среди школьников из сельских территорий и городов с населением до 100 тысяч человек (с 2025 года).

Цель турнира – развивать спортивный досуг в образовательных организациях всех уровней и сделать уличный баскетбол более популярным и доступным видом спорта.

Отдельно отмечается, что для окружного турнира при финансовой поддержке компании «СИБУР» был создан официальный мяч бренда «Jogel», а также закуплено профессиональное баскетбольное покрытие.