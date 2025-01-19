55 регионов и участники из зарубежья: Менделеевская олимпиада стала международной

Второй год подряд в Менделеевске пройдет олимпиада по химии и химической технологии «Потомки Менделеева». Заявки на участие подали почти 750 желающих. География участников в этом году стала значительно шире: от Кемеровской области, Алтайского края, Бурятии, Ямало-Ненецкого АО до Москвы, Самары, Пензы. Первые, дистанционные этапы прошли также участники из Казахстана и Беларуси.

«В прошлом году был первый опыт, когда мы принимали ребят у себя в Менделеевске. Отрадно, что в этом году интерес к нашей олимпиаде возрос. Уже готовимся к проведению очного этапа, за это время ребята не только напишут тестовые задания, но и смогут узнать город», — заметил глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

В очный тур олимпиады прошли 72 человека. Победитель получает не меньше 100 тыс. рублей, призеры — 30 тыс. рублей, аналогичное вознаграждение предусмотрено и для наставников победителей. Абсолютный победитель получает спецприз от попечителя олимпиады «Потомки Менделеева» Романа Троценко.

«В этом году мы решили немного поменять формат, запланированы не только задания и тесты, <...> будет много мастер-классов, лекций, участие в которых <...> примут не только претенденты на звание лучших, приглашаем и детей наших сотрудников и ребят Менделеевска», — рассказал генеральный директор химического комплекса Дмитрий Макаров.

Олимпиада «Потомки Менделеева» пройдет в Менделеевске с 1 по 4 марта при поддержке Казанского федерального университета и Министерства образования и науки РТ.