55 предприятий Татарстана получат бесплатную экспертную поддержку

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается активная реализация мероприятий федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В 2026 году участниками проекта станут еще 55 предприятий, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

«Средний экономический эффект в компаниях-участниках федерального проекта в Татарстане составляет 20 млн рублей. Проект дает возможность предприятиям привлечь экспертов. Они проводят обучение сотрудников и совместно отрабатывают все инструменты на практике. Полученные компетенции, знания позволяют компаниям в дальнейшем самостоятельно масштабировать и закреплять успех», – отметил вице-премьер Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Олег Коробченко.

Все мероприятия служат государственной мерой поддержки и абсолютно бесплатны для участников федерального проекта. На реализацию проектов в 2026 году государство выделило 142,6 млн рублей.

Отметим, что в 2025 году для реализации проектов по бережливому производству было вовлечено 87 предприятий реального сектора экономики из 33 муниципальных образований Республики Татарстан.

Наибольшее количество предприятий, вступивших в федеральный проект, обеспечили Казань – 15 предприятий, Альметьевск – 11, Набережные Челны – 10, Нижнекамск – 8 и Зеленодольск – 7.

В среднем проект по бережливому производству реализуется в течение полугода, 53 предприятия из числа вовлеченных реализовали проект в 2025 году. Остальные находятся в процессе реализации и завершат работу по проектам в 2026 году.

Участники федерального проекта получат экспертную поддержку, с помощью которой выявят и устранят потери в своих процессах, используя инструменты бережливого производства, а также освоят новые компетенции по повышению производительности труда.