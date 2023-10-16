55 млн рублей выделят в Татарстане на закупку компьютеров для госведомств

Тендер на покупку 504 компьютеров для трех госведомств Татарстана разместил на портале Госзакупок госкомитет республики по закупкам. Общая сумма контракта составит 55 млн рублей.

Новая техника предназначается для Управления делами Раиса Татарстана, а также Главного управления ветеринарии кабмина РТ и госкомитета РТ по архивному делу.

Судя по документации, планируют закупать моноблоки двух ценовых категорий. К первой будут относиться 214 компьютеров стоимостью 111 300 рублей за штуку. Еще 290 компьютеров планируют приобрести за 107 850 рублей за штуку.

Заявки на участие в аукционе на поставку техники принимаются до 20 октября. Дата подведения итогов определения поставщика – 24 октября.