55 кадетов из Татарстана приняли участие в параде Памяти в Самаре

Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, прошел накануне в Самаре. В нем приняли участие 55 кадетов из Татарстана и ученики 8-11-х классов казанской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

В честь памяти погибших и с благодарностью ветеранам Великой Отечественной войны по площади Куйбышева дорогой Победы прошли участники спецоперации, парадные расчеты Вооруженных сил РФ, силовых структур, военно-патриотических клубов, военных учебных центров, вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из всех 14 регионов Приволжского федерального округа и других субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба полпреда Президента в ПФО, перед началом мероприятия полпред Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по традиции возложили цветы к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».

Игорь Комаров, обращаясь к участникам шествия, назвал парад историческим и знаковым для страны событием, которое символизирует связь поколений. «Парад — наша связь с теми, кому выпали тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны. Тогда наша Родина приняла на себя самые жестокие удары врага. На защиту своей земли поднялся весь народ. Общими усилиями фронт и тыл совершили бессмертный подвиг — спасли наше Отечество. В такой же ноябрьский день 1941 года на этом месте стояли наши деды и прадеды — те, кто уходил после парада на фронт, защищать страну от страшной угрозы — фашизма. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну. Их отвага, верность долгу и патриотизм — пример для нас в служении Отечеству, образец для подражания и воспитания наших детей и внуков. Память о тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны, кто отдал всё, чтобы освободить нашу Родину и избавить мир от фашизма, всегда будет жить», — сказал Комаров.

Полпред также обратился к участникам спецоперации на Украине и бойцам, которые направляются в зону боевых действий: «И как много лет назад, сегодня наш многонациональный народ мужественно встал плечом к плечу на борьбу во благо будущего нашей Отчизны. Дорогие воины! Будьте достойны подвига наших предков!» — подчеркнул Комаров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что в самые трудные месяцы войны парад вселил в советских людей уверенность в том, что «враг будет разбит, Победа будет за нами».

Всего в параде приняли участие 106 расчетов — более восьми тысяч человек. Еще более 10 тысяч человек прошли по площади в колонне представителей предприятий, образовательных учреждений, городов и районов Самарской области.

После завершения парада Памяти были определены и награждены лучшие парадные расчеты ПФО и победители патриотических конкурсов, а также прошло торжественное открытие мемориальной доски командующему 3-й Ударной армии генерал-лейтенанту Максиму Алексеевичу Пуркаеву, который командовал военным парадом в Куйбышеве.

В рамках проекта также открылся форум «История для будущего. Информационный фронт» с участием федеральных политиков, историков, писателей, обозревателей, военкоров и блогеров.