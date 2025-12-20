55 исторических зданий в Татарстане получат новую жизнь в рамках федеральной программы

В Татарстане 55 объектов культурного наследия вошли в федеральную программу «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации», рассчитанную до 2045 года. Об этом сообщили в комитете республики по охране ОКН.

Программа направлена не только на реставрацию исторических зданий, но и на их дальнейшее вовлечение в экономическую и общественную жизнь регионов. Всего по стране планируется восстановить и приспособить к современному использованию около тысячи объектов.

Для реализации программы создан специальный цифровой инструмент – единая онлайн-платформа, разработанная совместно с Минкультуры РФ. Она служит точкой входа для инвесторов и региональных властей и объединяет сведения более чем о 1,6 тыс. объектов культурного наследия из 81 региона России.

На ресурсе размещена информация о возможностях льготного кредитования, а также контакты свыше 700 подрядчиков, имеющих лицензии на проведение работ на объектах культурного наследия. Ход восстановления отображается в формате «цифровой дорожной карты», где указываются этапы и сроки реализации проектов. Такой механизм уже применяется для более чем 130 объектов, переданных инвесторам.

Как уточнили в комитете, на платформе представлены 55 памятников истории и архитектуры из разных районов Татарстана. Для 12 из них инвесторы уже определены.